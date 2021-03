Lực lượng tinh nhuệ của Iran bị tập kích, thương vong lớn - Quân đội Syria nhận mệnh lệnh đặc biệt, sẵn sàng tiêu diệt UAV Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Eye of the Euphrates, ngày 25/3, các tay súng không rõ danh tính đã tiến hành tập kích vào một đơn vị thuộc Quân đoàn 5, Quân đội Syria (SAA) và lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở miền Nam Raqqa.

Các nguồn tin địa phương cho biết cuộc tập kích do 15 tay súng thực hiện, chúng bí mật xâm nhập vào vùng do quân chính phủ kiểm soát ở vùng nông thông Nam Raqqa bằng ba xe bán tải.

Ngay sau cuộc tấn công, các tay súng này đã bỏ xe lại hiện trường

Cũng theo The Eye of the Euphrates, 9 binh sĩ SAA đã thiệt mạng trong cuộc tập kích trên, một người khác bị bắt làm con tin, một số phương tiện cơ giới cũng bị phá hủy.

Các binh sĩ Syria ẩn nấp trong một ngôi nhà ở gần Maskar sau cuộc tập kích bất ngờ ở Nam Raqqa.

The Eye of the Euphrates cũng đăng tải một đoạn video được cho là các binh sĩ SAA may mắn thoát khỏi cuộc tập kích đang trú ẩn trong một ngôi nhà gần Maskar.

Cùng lúc với cuộc tập kích trên, một nhóm tay súng thứ hai đã đột kích vào một trạm kiểm soát của lực lượng dân quân thân Iran ở gần thị trấn al-Resafa. Cuộc tập kích làm ba tay súng Iran thiệt mạng, 5 người khác bị bắt giữ.

Những kẻ tấn công còn thu giữ 4 xe bán tải và một số lượng lớn vũ khí.

Theo một số nhà quan sát hai cuộc tấn công trên rất có thể được thực hiện bởi ctàn quân ISIS, vốn đang hoạt động khá mạnh ở miền Nam Raqqa trong một vài tháng trở lại gần đây. Những kẻ khủng bố có thể đã lẻn vào khu vực từ sa mạc Homs, miền Trung Syria.

Các lực lượng chính phủ Syria và các đồng minh của họ vẫn chưa thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh cho miền nam Raqqa, nơi tàn quân ISIS đang lẩn trốn và không ngừng phát triển.