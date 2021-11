Lần đầu tiên Hà Nội phát hiện trên 300 ca; 4 học sinh sốc phản vệ sau tiêm vắc xin là ''do cơ địa''

Từ 17h30 ngày 26/11 đến 17h30 ngày 27/11, cả nước ghi nhận 148 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (65) trong đó có 8 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bạc Liêu (1), Bắc Ninh (1), Bình Dương (1), Đồng Nai (1),An Giang (1), Long An (3); tại các tỉnh, thành phố khác: Tây Ninh (11), Bình Dương (11), An Giang (9), Long An (8), Tiền Giang (8), Bạc Liêu (7), Bình Thuận (5), Cần Thơ (5), Sóc Trăng (4), Khánh Hoà (3), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (3), Bình Phước (2), Hà Giang (1), Lạng Sơn (1), Đắk Lắk (1), Hậu Giang (1).

Điều trị cho bệnh nhân Covid-19.