Iran ra tuyên bố sốc khiến Israel lạnh gáy, Trung Đông rúng động - Tàu chiến Venezuela được lệnh xuất kích, Mỹ chớ làm càn

Trong một phát biểu ngày hôm qua 20/5, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cho biết sẵn sàng hỗ trợ cho bất cứ quốc gia hay phong trào Hồi giáo nào dám đứng lên chống lại chính sách khủng bố của Israel đối với người Palestine.

"Những hành động gần đây của Tel Aviv đã chứng minh rằng họ sẽ không tuân thủ bất kỳ hiệp ước hay biết cách lắng nghe, sử dụng vũ lực là cách duy nhất để họ hiểu", đoạn tweet của Lãnh đạo tối cao Iran viết trên Twitter cho biết.

Nhà lãnh đạo Khamenei cũng cho biết Iran không thù ghét lại người Do Thái mà đang đấu tranh cho quyền lợi của người Palestine theo đạo Hồi, Kitô giáo và Do Thái đang bị áp bức dưới chính sách khủng bố của Nhà nước Do Thái ở Bờ Tây.