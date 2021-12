Hà Nội thêm 10.503 ca trong 7 ngày. Bộ Công an triệu tập giám đốc CDC Nghệ An ra Hà Nội làm việc

Liên quan đến việc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không chấp nhận kit xét nghiệm do Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) sản xuất, ngày 21.12, WHO tại Việt Nam cho biết, xét nghiệm PCR do Công ty Việt Á sản xuất (sản phẩm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit) đã được nộp hồ sơ cho chẩn đoán in vitro Covid-19 của WHO EUL (danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO).

Mã hồ sơ đăng ký EUL của sản phẩm này là "EUL 0524-210-00".

Hồ sơ sản phẩm đã được đánh giá và không đáp ứng được các hồ sơ cần thiết về an toàn, công năng và/hoặc QMS (hệ thống quản lý chất lượng), thông tin trên báo Thanh niên.