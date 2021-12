Diễn biến mới nhất vụ kit test Việt Á. Hoa hậu Đỗ Thị Hà mắc Covid-19: Tình hình sức khỏe ra sao?

* NAM ĐỊNH: Trong năm 2021, CDC Nam Định đã ký kết 4 hợp đồng mua sinh phẩm, vật tư y tế của Công ty Việt Á. Trong đó gồm kit xét nghiệm phát hiện Covid-19, tách chiết tay và tách chiết tự động, với tổng giá trị trên 53,4 tỷ đồng, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Theo thuật lại của Lao động, riêng hợp đồng thứ 4 ký ngày 12/11 lên tới 30,85 tỷ đồng gồm mua 67.584 bộ kit xét nghiệm (với giá 367.500 đồng/test, trị giá trên 24.83 tỉ đồng) và mua 44.064 test tách chiết tự động (với giá 136.500 đồng/test, trị giá hơn 6 tỉ đồng).

Ông Đỗ Đức Lưu - Giám đốc CDC Nam Định nói, đến nay hàng đã nhận và sử dụng nhưng chưa thanh toán cho Công ty Việt Á. "Hàng đã nhận, sử dụng rồi nên không thể trả lại, nhưng bây giờ Việt Á xảy ra chuyện, chúng tôi cũng chưa biết trả tiền cho họ theo cách nào. 3 hợp đồng trước đó tổng trị giá hơn 22,5 tỉ đồng thì chúng tôi đã trả rồi", ông bày tỏ.



nghêCDC tỉnh Nam Định. Ảnh: Người lao động

* HÀ TĨNH: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu nói, đơn vị chuẩn bị thành lập đoàn thanh tra toàn diện, liên quan đến gói thầu mua sắm kit test nhanh, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19. Đoàn sẽ thanh tra, kiểm tra BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) liên quan đến gói thầu mua sắm với Công ty Việt Á.

* NGHỆ AN: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã triệu tập 8 cán bộ ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) ra Hà Nội làm việc.

Trong đó, ở CDC Nghệ An có ông Nguyễn Văn Định (giám đốc), kế toán, thủ quỹ, cán bộ ở phòng kế hoạch, tổ đấu thầu. Ngoài ra có 3 người ở đơn vị khác liên quan.

Cảnh hàng trăm người chen chúc xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Hà Nội tháng 7/2021. Ảnh: Người lao động

* TP.HCM: Sở Y tế TP.HCM xác định, hai đơn vị đã mua sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với tổng số tiền hơn 32 tỉ đồng, là Bệnh viện TP Thủ Đức và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Bệnh viện TP Thủ Đức mua 65.870 test, tổng giá trị 32.022.967.500 đồng bằng hình thức chỉ định thầu.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 test, tổng số tiền là 636.562.500 đồng, theo hình thức đấu thầu rộng rãi.



Theo thuật lại của tờ Người lao động, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 chiều 23/12, trả lời câu hỏi liên quan việc BV Phạm Ngọc Thạch và BV TP Thủ Đức sử dụng kit test của Công ty Việt Á, Thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó phòng Tham mưu - Công an TP.HCM) cho rằng, khi thông tin cần khách quan vào từng thời điểm, từng hoàn cảnh cụ thể. Không nên gán ghép, suy nghĩ rằng liên quan đến Công ty Việt Á là vi phạm.



Thượng tá Hà nói: "Nên khách quan trong việc đưa tin về nội dung này để tránh tạo áp lực cho các cơ quan y tế. Ví dụ, thời điểm cần mua kit test thì phải mua. Nếu có tư lợi trong thi hành công vụ thì cơ quan điều tra hay các đơn vị mới xử lý. Với giá bán ở thời điểm đó, trước mắt là không thấy có dấu hiệu vi phạm so với hướng dẫn".

*NINH THUẬN: Ông Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc CDC Ninh Thuận cho Tiền phong biết, tháng 7/2021, CDC tỉnh đã mượn khoảng 100 bộ kit test Covid-19 của Công ty Việt Á. Lúc mượn, đơn vị thống nhất với họ khi nào thanh toán sẽ thực hiện theo giá đấu thầu tại thời điểm thanh toán. Hiện CDC tỉnh này vẫn chưa thanh toán cho Việt Á.