Cảnh chưa từng có dịp Rằm tháng Giêng tại ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Hà Nội; 30 nam nữ ở HN bị phạt 60 triệu vì không đeo khẩu trang

Mỗi năm, vào dịp Rằm tháng Giêng, chùa Phúc Khánh (Đống Đa - Hà Nội) lại làm lễ cầu an, cầu cho "quốc thái dân an" và thu hút hàng nghìn người có mặt. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên nhà chùa tổ chức đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến.



Đại lễ cầu an được tổ chức lúc 20h hôm 25/2 (tức 14/1 Âm lịch), phát và đăng tải trên kênh Youtube và Facebook để tăng ni, phật tử cũng như người dân cả nước theo dõi.

Theo Zing.vn, trái ngược với cảnh hàng nghìn người xếp hàng ngồi kín trước cổng chùa, tràn xuống cả lòng đường như mọi năm, lễ cầu an năm nay chỉ lác đác một vài người dân tìm đến khu vực chùa vái vọng.

Nhiều máy quay chuyên dụng được bố trí trong khuôn viên chính điện, khu vực hành lễ và đội ngũ từ 5-6 người để vận hành, truyền tải hình ảnh. Ảnh: Zing.vn









19h tối, một số người dân do chưa biết đến việc chùa Phúc Khánh sẽ tổ chức làm lễ cầu an trực tuyến nên có mặt với mong muốn được tham dự. Ảnh: Gia đình & Xã hội.

Tuy nhiên, tất cả các cổng ra/vào chùa đều được lực lượng công an sở tại kiểm soát chặt chẽ, chỉ những người có nhiệm vụ phục vụ lễ cầu an mới được vào bên trong. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Ảnh: Gia đình & Xã hội

Hầu hết người dân đều tranh thủ vái vọng trong ít phút, cầu cho mọi việc bình an, may mắn... trong năm mới rồi rời đi. Ảnh: Gia đình & Xã hội

"Tôi không dùng Facebook, không dùng điện thoại thông minh nên cũng không biết đến việc chùa tổ chức cầu an trực tuyến nên đã có mặt tại đây vái vọng", một người dân nói. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Một người phụ nữ ngồi phía bên chân cầu vượt vái vọng khi buổi lễ bắt đầu. Ảnh: Gia đình & Xã hội