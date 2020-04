Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch COVID-19; Hai vợ chồng người Anh khỏi bệnh viết thư cảm ơn

Theo Zing.vn, Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hôm qua đã tạm giữ hình sự Nguyễn Công Trinh (37 tuổi) và Kiều Văn Thanh (50 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tối 9/4, đoàn kiểm tra liên ngành phường Nghĩa Thành phát hiện quán cà phê Bâng Khuâng do bà Phan Thị Kim Chi (vợ Trinh) làm chủ đang có 11 khách ngồi uống. Đoàn công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người.

Lúc này, Trinh và Thanh (người làm thuê cho quán) đến yêu cầu đoàn kiểm tra phải đọc lại biên bản vi phạm hành chính và nói bà Chi không được ký.

Khi thấy ông Đặng Văn Trường, cán bộ Công an phường Nghĩa Thành, giải thích và yêu cầu những người trên không được can thiệp vào vụ việc thì Trinh lao đến giật rồi xé rách biên bản. Khi ông Trường can ngăn thì bị Thanh lao đến đấm thẳng vào mắt. Sau đó, công an đã khống chế, đưa 2 người này về trụ sở làm việc.

Nguyễn Công Trinh bị tạm giữ để điều tra về hành vi chống hành người thi hành công vụ. Ảnh: T.N/Zing.vn