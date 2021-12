F0 bỏ trốn khỏi BV Bệnh Nhiệt đới TƯ. Học sinh tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin, Sơn La thông tin gì?

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin với Dân trí, một F0 đang điều trị tại đây là ông T.V.T. (sinh năm 1966, địa chỉ tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đã bỏ trốn khỏi viện.

Theo đó, ông T. có tiền sử xơ gan cổ trướng, viêm gan B, có kết quả dương tính ngày 5/12 và được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

3h sáng 8/12, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát hiện bệnh nhân đã mang theo đồ đạc cá nhân, mặc quần áo bệnh viện bỏ trốn. Bệnh viện đã huy động lực lượng để tìm bệnh nhân.

Viện đã thông báo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hưng Yên, Công an thành phố Hà nội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Kim Chung về trường hợp này để phối hợp giải quyết.