Taliban vừa liều lĩnh thách thức "cảnh báo đỏ" của ông Putin - Nga và Syria dốc toàn lực cho trận quyết định với Thổ?

Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Quốc phòng Afghanistan do Taliban lập nên Mullah Mohammad Fazel Mazlum mới đây đã ra tuyên bố rằng "Quân đội Afghanistan" cần "độc lập và tự do" để bảo vệ "tự do đã đạt được" đặc biệt là ở khu vực biên giới.

Được biết tuyên bố được đưa ra sau các cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng Moscow và các đồng minh tiến hành các "hành động đặc biệt" nhằm vào hàng nghìn tên khủng bố đang tập trung ở miền bắc Aghanistan.

Trong một diễn biến liên quan, Mawlawi Attaullah Omari - chỉ huy quân sự mới được Taliban bổ nhiệm ở Tỉnh Balkh (tỉnh có biên giới với Uzbekistan) vừa ra tuyên bố sẽ thiết lập các "trung tâm huấn luyện" ở tỉnh có đa phần là người Uzbek này.