Đài Loan sắp nhận món quà "có đi có lại" từ 1 nước châu Âu - Hàng không quốc gia Philippines xin phá sản vì COVID-19

Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm 4/9 cho biết nước này sẽ tặng đảo Đài Loan 400.000 liều vaccine AstraZeneca nhằm giúp đảo này đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

Theo Reuters, hiện tại đảo Đài Loan mới chỉ tiêm chủng đủ 2 liều vaccine cho khoảng 5% trong tổng số 23,5 triệu dân.

Ba Lan cho biết việc tặng vaccine cho Đài Loan là một động thái có đi có lại sau khi chính quyền đảo này tặng thiết bị y tế cho Ba Lan trong giai đoạn đầu đại dịch.

Ngoài Ba Lan, Slovakia, Cộng hòa Séc và Litva gần đây cũng đã viện trợ hoặc hứa viện trợ vaccine cho Đài Loan - sau khi đảo này nhiều lần từ chối nhận vaccine từ Trung Quốc do "nghi ngờ về độ an toàn" của vaccine do Trung Quốc sản xuất.