Sáng 11/8, cả nước thêm 4.802 ca mắc COVID-19. Có thể dùng trực thăng vận chuyển vắc-xin COVID-19 để tiêm đúng tiến độ

Trong ngày 10/8 ghi nhận 8.390 ca nhiễm mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 8.385 ca ghi nhận trong nước (giảm 938 ca so với hôm qua) tại TP. Hồ Chí Minh (3.956), Bình Dương (1.325-giảm 1.562 ca so với hôm qua), Long An (890), Đồng Nai (732), Nghệ An (128), Bà Rịa - Vũng Tàu (109), Cần Thơ (106), Tây Ninh (102), Đồng Tháp (101), Tiền Giang (100), Đà Nẵng (74), Sóc Trăng (64), Bình Thuận (63), Ninh Thuận (61), Hà Nội (61)...