Sáng nay, ghi nhận thêm 3.578 ca nhiễm COVID-19. Bình Dương xin tiêm thử nghiệm vắc xin Nano Covax cho 200.000 công nhân

Ngày 2/8, Việt Nam tiếp nhận thêm 1.188.000 liều vắc-xin COVID-19 AstraZeneca từ Cơ chế COVAX, nâng tổng số vắc-xin COVID-19 hỗ trợ cho Việt Nam lên 8.681.300 liều.

Đến nay, trong số 8.681.300 liều vắc xin do Cơ chế COVAX hỗ trợ Việt Nam, có 5.000.100 liều vắc xin Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ và 3.681.200 liều AstraZeneca. Cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI) và Liên minh Vắc-xin và Gavi đồng khởi xướng, UNICEF là đối tác phân phối.

Tính đến ngày 1/8/2021, Việt Nam đã triển khai tiêm hơn 6,4 triệu liều vắc-xin COVID-19, trong đó có 659,064 người đã được tiêm liều thứ hai.

Nguồn vắc xin bổ sung sẽ giúp Bộ Y tế mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn trong các nhóm đối tượng ưu tiên, từ đó góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối quý I năm 2022.

Vắc xin COVID-19 AstraZeneca do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển. Lô hàng này được vận chuyển từ cơ sở sản xuất của Laboratorio Univesal Farma, Tây Ban Nha. Vắc-xin COVID-19 AstraZeneca đã được WHO cấp phép sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp và đã được tiến hành tiêm thành công tại Việt Nam kể từ tháng 3/2021.