Bom nổ kinh hoàng ở Kabul, chiến sự Afghanistan xoay chiều không tưởng - Ông Biden "nổi cơn lôi đình" tuyên bố tiêu diệt tất cả

13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong một cuộc tấn công gần sân bay ở thủ đô của Afghanistan hôm 26/8, mở ra một chương mới đầy chết chóc trong nỗ lực sơ tán người Mỹ và các đồng minh ra khỏi Afghanistan trước thời hạn của Tổng thống Joe Biden.



Lầu Năm Góc cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ bom xe giữa đám đông đang chờ đợi ở lối vào Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, nơi hàng nghìn người tập trung mỗi ngày kể từ khi thành phố rơi vào tay Taliban. Ngoài ra, một vụ nổ khác cũng đã xảy ra tại một khách sạn gần đó.

Tổng số người chết là 90 người tính đến tối tối ngày 26/8, với 150 người khác bị thương, một quan chức Afghanistan cho biết. Con số thương vong dự kiến sẽ ra tăng.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cáo buộc các vụ đánh bom là do chiến binh thuộc tổ chức IS ở Afghanistan, được gọi là IS Khorasan, hay ISIS-K thực hiện.

Các cuộc tấn công đánh dấu một trong những ngày chết chóc nhất đối với lực lượng Mỹ ở Afghanistan trong 20 năm.

Ông Biden tuyên bố sẽ trả đũa những kẻ đã dàn dựng cuộc tấn công và tiếp tục quá trình rút khỏi thủ đô.

"Đối với những kẻ thực hiện vụ tấn công này, cũng như bất kỳ ai muốn làm hại nước Mỹ, hãy nhớ rằng: Chúng tôi sẽ không tha thứ. Chúng tôi sẽ không quên. Chúng tôi sẽ truy lùng những kẻ thủ ác và bắt tất cả phải trả giá", ông Biden nói. "Nhiệm vụ sẽ tiếp tục. Nước Mỹ sẽ không bị đe dọa".

Một phát ngôn viên của Taliban đã lên án "vụ việc khủng khiếp" và cho biết nhóm "sẽ thực hiện mọi bước để đưa những thủ phạm ra trước công lý".