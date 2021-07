Bình Dương vượt ngưỡng 600 ca COVID-19, một phụ nữ tử vong sau 11 ngày nhập viện vì mắc COVID-19

Trong ngày 4/7, Việt Nam ghi nhận thêm 887 ca mắc mới, trong đó 873 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể, các ca trong nước trong ngày hôm nay ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh (599 ca), Bình Dương (87 ca), Long An (72 ca), Phú Yên (32 ca), Tiền Giang (29 ca), Khánh Hoà (9 ca), Quảng Ngãi (8 ca), Đồng Tháp (6 ca), An Giang (6 ca), Bình Định (4 ca), Bắc Giang (3 ca), Nghệ An (3 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (2 ca), Vĩnh Long (2 ca), Hải Phòng (2 ca), Tây Ninh (2 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Ninh Thuận (1 ca), Trà Vinh (1 ca), Huế (1 ca), Bến Tre (1 ca), Đà Nẵng (1 ca); trong đó 824 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.