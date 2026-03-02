"Big six" mới định hình cuộc đua ngoại hạng

Sau vòng 28 của Premier League, cục diện nhóm "Big six" đã bước vào giai đoạn phân tầng rõ rệt. Bất chấp Arsenal, Man United và Chelsea vẫn chưa ra sân, trật tự chung gần như không thay đổi khi chức vô địch là cuộc đua song mã còn top 4 trở thành mặt trận đua tranh khốc liệt nhất.

Ở đỉnh bảng, Arsenal tiếp tục nắm lợi thế mong manh trước Man City. Khoảng cách điểm số không lớn, nhưng đủ để "Pháo thủ" giữ quyền tự quyết. Điều quan trọng là họ duy trì được nhịp tích lũy điểm đều đặn thay vì phụ thuộc vào những chiến thắng bùng nổ. Tuy nhiên, phía sau là Man City với bản lĩnh của nhà vô địch nhiều năm liền đang gây áp lực khủng khiếp.

Đội bóng của Pep Guardiola luôn biết cách tăng tốc ở chặng nước rút, đặc biệt trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Nếu Arsenal sẩy chân, khoảng cách điểm số có thể bị thu hẹp và san lấp trong nay mai nhưng cấu trúc "đua song mã" khó bị phá vỡ. Premier League mùa này chắc chắn vẫn phải chứng kiến màn rượt đuổi tay đôi cho đến những vòng cuối.

Man City vẫn đang tăng tốc mạnh mẽ ở Ngoại hạng Anh để đua cùng Arsenal. (Ảnh: PREMIER LEAGUE)

Liverpool đang trở lại, nổi lên như đội có đà tăng tốc rõ nhất. Sức mạnh tấn công giúp Liverpool duy trì áp lực thường trực lên nhóm trên. Khi hàng công đạt phong độ cao, họ có thể xoay chuyển cục diện chỉ trong một vòng đấu. Nếu giữ được sự ổn định, Liverpool hoàn toàn đủ khả năng chen sâu vào cuộc đua top 4, thậm chí gây sức ép lên nhóm dẫn đầu nếu khoảng cách bị rút ngắn.

Man United vẫn trong hành trình tìm sự ổn định. Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, đội bóng áo đỏ cho thấy nhiều tín hiệu tích cực về tổ chức lối chơi, nhưng phong độ còn dao động với biên độ khó đoán. Thắng Crystal Palace sẽ vào top 3 còn nếu sẩy chân, "Quỷ đỏ" xem ra vẫn có thể chưa rơi khỏi nhóm dự cúp châu Âu nhờ quỹ điểm tích lũy trước đó. Vấn đề của Man United không nằm ở một trận đấu cụ thể, mà là khả năng duy trì nhịp độ trong giai đoạn quyết định.

Chelsea ở trạng thái tương tự: Giàu năng lượng, tốc độ và tính đột biến, nhưng đôi khi thiếu sự lạnh lùng trong khâu kết liễu trận đấu. Đội bóng thành London vẫn còn nguyên cơ hội bứt phá nếu tận dụng tốt chuỗi trận thuận lợi phía trước. Cuộc cạnh tranh giữa Chelsea, Man United và Liverpool vì thế được dự báo sẽ kéo dài đến tận những vòng cuối.

Trong khi đó, Aston Villa dù vừa có cú vấp đáng tiếc trước đội cuối bảng, vẫn giữ vị trí trong nhóm cạnh tranh châu Âu. Thất bại này là lời cảnh báo về sự khắc nghiệt của giải đấu, song không đủ làm lung lay vị thế mà họ xây dựng suốt từ đầu mùa. Điều Aston Villa cần lúc này là phản ứng mạnh mẽ, bởi ở giai đoạn nước rút, khả năng đứng dậy sau cú sẩy chân mới là thước đo bản lĩnh.

Nhìn tổng thể, Premier League đang bước vào giai đoạn cao trào với cấu trúc 2 tầng khá rõ: Arsenal và Man City đua ngôi vương; phía sau là cuộc chiến top 4 nghẹt thở giữa Liverpool, Manchester United, Chelsea và Aston Villa. Khoảng cách giữa nhóm 6 đội này với phần còn lại đủ lớn để chỉ một vòng đấu đơn lẻ rất khó tạo ra thay đổi mang tính hệ thống. Điều có thể xảy ra chỉ là hoán đổi vị trí nội bộ, khiến cuộc đua thêm căng thẳng.

Chặng đường phía trước hứa hẹn nhiều biến động, nhất là khi các đội còn phải đối đầu trực tiếp. Nhưng ở thời điểm sau vòng 28, "Big six" của mùa giải 2025-2026 đã lộ diện tương đối rõ. Từ đây đến cuối mùa, mọi sai số đều phải trả giá bằng điểm số - và có thể bằng cả tham vọng.