Biểu tượng MU "tòm tem" vợ em trai, "cặp kè" Hoa hậu, ly hôn đến với người mới vẫn ngoại tình với 8 phụ nữ

Cuộc sống riêng tư kiểu "kẻ phản bội tình ái" của một huyền thoại Manchester United đã bị phơi bày công khai qua hàng loạt tiết lộ gây sốc ở cuối sự nghiệp thi đấu

Ryan Giggs đã giành được mọi danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng tại Old Trafford, nhưng hình ảnh công chúng của anh bị hoen ố sau khi hai vụ ngoại tình nổi bật được đưa ra ánh sáng. Cựu cầu thủ chạy cánh xứ Wales, từng có hình tượng một người đàn ông của gia đình hoàn hảo khi kết hôn với người yêu thời thơ ấu Stacey Cooke vào năm 2007 tại Khách sạn Lowry ở Manchester.

Cặp đôi sau đó có 2 con chung, trong đó có cậu con trai út Zach, 19 tuổi, giờ là cầu thủ chuyên nghiệp tại Sheffield United. Gia đình sống trong một biệt thự trị giá 3 triệu bảng ở Worsley, Greater Manchester, nhưng niềm hạnh phúc hôn nhân ấy đã sụp đổ tan tành.

"Tòm tem" em dâu

Năm 2011, vụ ngoại tình kéo dài 8 năm của Ryan Giggs với Natasha Giggs (tên trước khi kết hôn là Lever) - vợ của em trai ruột Rhodri, đã bị phơi bày. Natasha, có 2 con với Rhodri, thậm chí còn mang thai với Ryan Giggs và phá thai chỉ 2 tuần trước khi kết hôn với Rhodri ở Las Vegas.

Ryan Giggs kết hôn với Stacey Giggs từ năm 2007 đến 2017 (Ảnh: WireImage)



Ryan Giggs gặp Natasha trong một hộp đêm ở Manchester vào tháng 3/2003. Họ qua đêm với nhau trong khi vị hôn thê của Ryan - Stacey đang mang thai ở nhà.

Natasha bắt đầu hẹn hò với Rhodri 2 tháng sau đó. Nhưng cô và Ryan đã nối lại mối quan hệ sau một năm, gặp gỡ tại các khách sạn và những bất động sản mà cô có quyền tiếp cận nhờ công việc môi giới bất động sản. Các thành viên trong gia đình Giggs đã cắt đứt quan hệ với Ryan Giggs khi vụ ngoại tình bị phát hiện. Cha anh nói rằng ông "xấu hổ" về con trai mình.

Natasha Lever đã lừa dối Rhodri Giggs suốt thời gian hẹn hò (Ảnh: MDM)

Cuộc hôn nhân của Ryan Giggs với Stacey bằng cách nào đó vẫn sống sót qua vụ ngoại tình với Natasha. Nhưng không chỉ có một người phụ nữ bên lề mà "kẻ phản bội tình ái" này đã giữ bên mình.

Ngoại tình cùng Hoa hậu

Một năm trước khi vụ ngoại tình với Natasha bị công khai, Ryan Giggs đã bắt đầu mối tình vụng trộm kéo dài 7 tháng với ngôi sao Celebrity Big Brother và Hoa hậu xứ Wales 2003, Imogen Thomas.

Thomas từng chụp ảnh khỏa thân trên cho các tạp chí dành cho nam giới. Trước đó, cô hẹn hò với tiền đạo tuyển Anh Jermain Defoe và Russell Brand. Ryan Giggs đã nhận ra cô trong một hộp đêm rồi nhiệt tình theo đuổi. Hai người gặp nhau 4 lần từ tháng 9 đến tháng 12/2010.

"Anh ấy không giống như những cầu thủ bóng đá khác", Imogen Thomas nói trong một cuộc phỏng vấn trên Sunday Mirror. "Anh ấy có vẻ rất tử tế và riêng tư với đạo đức tốt, và tôi đã sa vào điều đó".

Imogen Thomas có mối tình vụng trộm kéo dài 7 tháng với Ryan Giggs (Ảnh: imogen_thomas/Instagram)

Ly hôn, có tình mới nhưng vẫn... ngựa quen đường cũ

Stacey cuối cùng cũng quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân Ryan Giggs vào năm 2017. Họ thông báo ly hôn sau 10 năm hôn nhân.

Giggs trong sự tự do mới mẻ của mình lại bắt đầu một mối tình mới với nữ giám đốc PR 38 tuổi Kate Greville. Greville mô tả Giggs là "người cứu rỗi" của cô, "người bạn tâm giao" và "hiệp sĩ mặc áo giáp sáng bóng". Cô nói thêm: "Nó không chỉ là chuyện tình dục".

Nữ nhân viên PR Kate Greville đã phải lòng Ryan Giggs (Ảnh: Kate Greville/Twitter)



Kate Greville gặp Giggs vào năm 2013 (Ảnh: TIM STEWART NEWS LIMITED)

Mối quan hệ của họ kết thúc sau khi Greville cáo buộc Giggs bạo lực gia đình. Ngoài ra, Greville tố Giggs đã lừa dối mình để qua lại với 8 phụ nữ. Một trong những phụ nữ được đề cập là nhân viên của Hotel Football.

Giggs cũng thú nhận việc gọi anh là "kẻ phản bội tình ái" là hợp lý. Anh là "người hay tán tỉnh bẩm sinh" và chưa bao giờ chung thủy trong các mối quan hệ.