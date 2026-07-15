"Biếu" phạt đền cho Tây Ban Nha, sao Pháp nhận "gạch đá" từ NHM

Lucas Digne trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ sau pha phạm lỗi với Lamine Yamal, dẫn đến quả phạt đền giúp Tây Ban Nha mở tỷ số ở bán kết World Cup 2026.

Lucas Digne trở thành cái tên bị nhắc đến nhiều nhất sau hiệp một trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha, khi hậu vệ cánh trái này mắc sai lầm trực tiếp khiến "Les Bleus" phải nhận bàn thua.

Phút 20 trên sân Dallas (Mỹ), quá tập trung phá trái bóng đang rơi xuống, Digne đá thẳng vào đùi Yamal ở vùng cấm địa đội nhà. Trọng tài Ivan Barton lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi xác định hậu vệ tuyển Pháp đã phạm lỗi với ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha.

Trên chấm 11 m, Mikel Oyarzabal dễ dàng đánh bại thủ môn Pháp để đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 1-0.

Quyết định của trọng tài nhận được sự đồng tình từ phần lớn người hâm mộ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng Digne đã xử lý thiếu an toàn và hoàn toàn xứng đáng bị thổi phạt.

Một CĐV bình luận: "Đó là pha phòng ngự quá nghiệp dư trong một trận đấu lớn." Trong khi đó, người khác nhận xét: "Digne quá thiếu bình tĩnh và Yamal đã trừng phạt sai lầm ấy."

Một ý kiến khác cũng chỉ trích cách xử lý của hậu vệ người Pháp: "Cậu ấy tự đặt mình vào thế bất lợi khi xoay lưng trong lúc đối thủ vẫn đang áp sát."

Pha phạm lỗi kể trên là điểm trừ hiếm hoi của Digne tại World Cup 2026. Trước trận bán kết, hậu vệ cánh trái này duy trì màn trình diễn ổn định, góp phần giúp hàng phòng ngự tuyển Pháp chơi chắc chắn trong hành trình vào tới vòng bốn đội mạnh nhất.

Tuy nhiên, trước sức ép từ cánh phải của Tây Ban Nha với Lamine Yamal liên tục khuấy đảo và Pedro Porro thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, khu vực do Digne trấn giữ nhiều lần bị đặt vào tình trạng báo động. Sai lầm ở phút 21 cuối cùng đã khiến tuyển Pháp phải trả giá bằng bàn thua mở tỷ số.