Căn biệt thự của doanh nhân Minh Nhựa nằm ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP. HCM, nổi bật với tone trắng chủ đạo, phong cách thiết kế theo kiến trúc Đông Dương (Indochine). Bên ngoài căn biệt thự được trồng nhiều cây xanh, tạo không gian nhẹ nhàng, trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

Căn biệt thự của doanh nhân Minh Nhựa nổi bật với tone trắng chủ đạo, phong cách thiết kế theo kiến trúc Đông Dương (Indochine).

Nữ chủ nhân của căn biệt thự, chị Mina Phạm - vợ doanh nhân Minh Nhựa tiếp đón host Hoàng Đức cùng khán giả "Nhà này đẹp thế! Special" đến thăm nhà. Ngay khi bước vào nhà, với kinh nghiệm chuyên review những căn biệt thự siêu to, siêu đẹp, host Hoàng Đức đã nhận ra biệt thự do 2 căn gộp lại. Chị Mina Phạm tiết lộ, do căn cũ có diện tích hơi nhỏ, không đủ chỗ cho xe của chồng đỗ nên hữu duyên mua được căn hàng xóm bên cạnh.

Căn biệt thự có tổng diện tích khoảng 400-500m2. Nữ chủ nhân của căn nhà - chị Mina Phạm là người quyết định phong cách thiết kế gần như của toàn bộ không gian trong nhà. Chị Mina Phạm cho biết, là người vốn rất yêu thương vợ con nên doanh nhân Minh Nhựa để chị quyết định phong cách ngôi nhà được thiết kế thế nào, chỉ riêng phòng thờ và phòng thay giày là Minh Nhựa tự thiết kế.

Không gian ở giữa 2 nhà được thiết kế một khu vực hồ bơi, hồ sục. Ý tưởng này được chị Mina lấy cảm hứng từ một hồ bơi ở Bali. Đây là khoảng không gian chủ yếu phục vụ cho các con vui chơi khoẻ mạnh, bơi lội tăng chiều cao. Mỗi khi có những buổi tiệc nhỏ của gia đình, người thân, khoảng sân này cũng được tận dụng.

Khác với dự đoán của host Hoàng Đức, anh đoán không gian yêu thích nhất trong nhà của Mina Phạm có thể là phòng để quần áo, túi xách…Nhưng câu trả lời của nữ chủ nhân căn biệt thự khiến host phải bất ngờ, nơi mà chị thích nhất trong căn biệt thự lại là gian bếp. Với chị Mina Phạm, căn bếp là nơi giải toả stress, chăm sóc, vun vén cho gia đình nhỏ của mình.

Căn bếp của nhà vợ chồng doanh nhân Minh Nhựa nổi bật với tone màu đỏ. Nữ gia chủ cho biết lý do chị chọn màu đỏ cho căn bếp vì đây là nơi giữ lửa chính của hôn nhân gia đình. Cũng trong căn bếp này, Mina Phạm cũng tiết lộ rằng doanh nhân Minh Nhựa ăn chay trường còn chị và con gái ăn chay 2 ngày/tháng. Chị cũng thích nấu món chay hơn món mặn.

Một không gian khác cũng hiếm khi được doanh nhân Minh Nhựa chia sẻ trên mạng là phòng để quần áo, phòng để giày và BST đồng hồ. Tuy diện tích của phòng để quần áo không quá rộng nhưng mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, thậm chí còn có những mảnh giấy ghi chú được dán lên kệ, ghi cụ thể quần tây, đồ ngủ… Theo chị Mina chia sẻ, việc mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, chi tiết như vậy là do tính cách của doanh nhân Minh Nhựa ngăn nắp, ngăn chia ra cho giúp việc dễ nhớ.

Phòng thay giày của doanh nhân Minh Nhựa cũng phải khiến nhiều người “xuýt xoa” khi trưng bày một loạt giày thể thao, đủ màu sắc cùng với đó là BST đồng hồ đắt đỏ. Thậm chí còn có sự xuất hiện của BST đồng hồ “Bảy viên ngọc rồng”.

Vợ của doanh nhân Minh Nhựa cũng tiết lộ: “Chồng tôi cũng có “tâm hồn trẻ thơ” (cười). Ngày trước hâm mộ nên mua về. Điều này cũng có tầm ảnh hưởng đến con trai, thích những món đồ riêng và phim hoạt hình”.

Tiếp nối chuyến “house tour”, doanh nhân Minh Nhựa cũng đưa host Hoàng Đức cùng khán giả tham quan một không gian lần đầu tiên được anh tiết lộ. Đây là phòng thờ rất riêng tư, chỉ có anh, thi thoảng thì có vài người bạn thân theo đạo, cùng tu tập bước vào đây.

Mọi thứ không gian trong phòng thờ đều do Minh Nhựa thiết kế. Khi đặt chân vào căn phòng, host Hoàng Đức chia sẻ rằng, không gian đem lại một cảm giác tĩnh lặng, cùng ánh sáng vàng, tone màu, mùi hương khiến bản thân cảm thấy tĩnh tâm.

Doanh nhân Minh Nhựa chia sẻ rằng, anh dành nhiều thời gian ngồi trong không gian này và tĩnh tâm, mỗi ngày có thể ngồi từ 2-4 tiếng. Có những lúc 2 vợ chồng có chuyện không vui, anh sẽ ngồi đây từ sáng đến tối, không nói chuyện với ai, thậm chí dành từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm.

Khi được hỏi về sự “đầu tư” của mình cho không gian đặc biệt này, anh Minh Nhựa chia sẻ: “Nhiều hay không do mình. Có người mua bức tượng, vài chục triệu, vài trăm triệu, do tâm mình khởi lên, cơ duyên mình đến như thế nào. Từ ngày đi tu tới giờ này, những việc đem tôn giáo về nhà, tính bằng triệu USD trở lên”.

“Mọi người thấy anh Minh có một quãng thời gian anh không xuất hiện với xã hội với cách chơi xe nữa mà anh chuyển hết toàn bộ tâm huyết của anh trong vòng 3 năm qua tôn giáo, tu tập”, Minh Nhựa nói thêm.

Doanh nhân Minh Nhựa cũng cho biết, việc tu tập có sức ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh. Anh chia sẻ:

“Đi làm rất áp lực, gặp sự cố, khách hàng… mất cân bằng. Khi chúng ta mất cân bằng, trong lòng, trong đầu mệt mỏi thì sẽ làm gì? Tôi dùng vài phút hoặc 1 ngày trong 1 tháng để nghĩ lại. Có thể dành 6 tiếng ngồi trong phòng thờ, khai kinh, đọc kinh, sám hối.

Sám hối trong 1 tháng vừa qua chúng ta đã làm gì nhân viên chúng ta không vui, nhân viên làm gì ảnh hưởng đến sản phẩm… Mình sám hối xem nên làm gì chứ không la nhân viên, làm những hành động mà họ không vui. Có những sự cố tiền tỷ ảnh hưởng lớn lương bạn vài chục triệu khi nào bồi thường hết, bồi thường là vô nghĩa, tìm ra phương án, cân bằng.

Nhiều khi bước ra cửa nhà đạp trúng con ốc sên, con kiến… Hoặc nhiều khi các bạn sang nhà, các bạn thấy muỗi các bạn đập thì Minh nói: “Trong nhà Minh nuôi muỗi nên đừng có đập động vật nuôi của mình”, kiểu như vậy. Một cách để mình chia sẻ cho họ rằng đừng sát sinh nhưng vẫn vui vẻ. Hoặc khi mình lỡ đạp một con nào đó thì mình phải lên đây sám hối. Việc sám hối giúp minh cân bằng cuộc sống, công việc”.

“Thầy có cho tôi một chữ, tôi có thể chia sẻ với mọi người. Chúng ta không nên vội, vội chúng ta sẽ mất rất nhiều. Thực ra chúng ta đang rất vội với cuộc sống, hãy chậm lại từng chút một, mình sẽ rất cân bằng”, doanh nhân Minh Nhựa chia sẻ thêm.

Không gian bên ngoài phòng thờ theo phong cách Nhật. Bên ngoài, điểm nhấn là một cây cầu. Doanh nhân Minh Nhựa cho biết, đây cũng là nơi anh thích nhất, nối lại quá khứ. Nhiều khi anh không làm gì hết, anh sẽ ra đây đứng, như một cách thiền định.

Tiếp đến, doanh nhân Minh Nhựa đưa host Hoàng Đức cùng khán giả đến với không gian trưng bày các bộ sưu tập ly nhựa cùng các sản phẩm yêu thích của anh.

Dù là người kế thừa sản nghiệp gia đình nhưng doanh nhân Minh Nhựa vẫn muốn gây dựng 1 thương hiệu riêng. Anh sở hữu một thương hiệu riêng tên Fami. “Fami” ở đây nghĩa là “Family”, vì anh mất nhiều thời gian để củng cố cảm xúc cho gia đình nên rất quý chữ “Fami” và đặt cái tên này cho đứa con tinh thần rieng của mình.

Anh thường trưng bày những sản phẩm mình tâm đắc và mỗi dòng sản phẩm tạo ra, anh để lại 1 sản phẩm trưng bày. “Mỗi lần đi qua xem cảm xúc của mình như thế nào. Nếu đã nhàm chán rồi thì sẽ khơi lên những cảm xúc đặc biệt cho những sản phẩm sau”, Minh Nhựa nói thêm.

Dù sở hữu BST siêu xe, nhiều xe nhưng anh Minh Nhựa dành không gian tương đối hạn chế cho những chiếc xe của mình. Anh cho biết, không gian tập trung cho cuộc sống gia đình nhiều hơn nên không gian cho đam mê bị hạn chế lại. Những chiếc xe nào thích nhất thì để nhà còn những chiếc xe còn lại phải gửi đi ở chỗ khác. Anh cũng tiết lộ thêm rằng, sắp tới sẽ sửa nhà để có nhiều không gian để xe hơn.

Qua chuyến “house tour” lần này, nhiều khán giả có thể sẽ bất ngờ khi thấy một phiên bản Minh Nhựa rất gần gũi, đơn giản. Anh chia sẻ: “Buổi trải nghiệm cho thấy cuộc sống Minh sẽ đơn giản như thế nào, khác với tất cả gia đình khác. Mỗi người sẽ có một mục tiêu sống của mình. Khái niệm của tôi là về nhà, là tổ ấm, làm sao để đơn giản nhất có thể. Xe cũng chỉ là một niềm đam mê. Có chỗ đậu cho đam mê của mình cũng được rồi”.

“Cảm ơn chương trình rất nhiều để tôi có thể truyền tải cảm xúc, cách sống của tôi đến nhiều người hơn nữa. Tôi hy vọng mọi người sẽ yêu quý mình nhiều hơn. Tôi là con một, có ít bạn bè, anh chị em nên mong mọi người hiểu, yêu mến tôi nhiều hơn”, doanh nhân Minh Nhựa nói thêm.





Bài viết: Minh Nguyệt Thiết kế: Hà Mĩ