Biến căng tuyển Uruguay trước trận gặp Tây Ban Nha: Loạt cầu thủ công khai muốn "lật ghế" HLV vì "không thể chịu đựng thêm 1 giây nào nữa"

Uruguay hỗn loạn trước trận gặp Tây Ban Nha: Dàn sao đồng loạt chất vấn HLV Bielsa.

Uruguay đang bước vào thời khắc sống còn. HLV Marcelo Bielsa cũng vậy. Trận đấu với Tây Ban Nha vào sáng 27/6 ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 chẳng khác nào một trận chung kết đối với đội bóng Nam Mỹ, nhưng tuyển Uruguay sẽ không bước vào cuộc đối đầu này trong bầu không khí yên bình. Hoàn toàn ngược lại.

Theo thông tin từ El Espectador (Uruguay), trong những giờ gần đây đã xuất hiện nhiều bất đồng giữa HLV Marcelo Bielsa và một nhóm cầu thủ của đội tuyển.

Nhóm cầu thủ gồm Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur và Federico Valverde đã đề nghị được gặp riêng Bielsa để trực tiếp bày tỏ rằng họ không hài lòng với cách ông đối xử với đội bóng cũng như phương án chiến thuật mà Uruguay dự định sử dụng trước Tây Ban Nha.

HLV Marcelo Bielsa và dàn cầu thủ Uruguay (Ảnh: kch, EFE)

Theo El Espectador, những cầu thủ này phàn nàn về cường độ tập luyện quá cao, cho rằng điều đó đã khiến một số đồng đội gặp chấn thương. Họ muốn Uruguay thi đấu với đội hình thấp, ưu tiên phòng ngự và chờ thời cơ phản công khi đối đầu đội tuyển Tây Ban Nha của HLV Luis de la Fuente.

Trước tình hình này, Marcelo Bielsa đã triệu tập toàn đội để giải quyết vấn đề, thuyết giảng trong vòng 50 phút vào bảo vệ triết lý bóng đá của mình. Đồng thời, chiến lược gia người Argentina cũng trách móc một số cầu thủ vì từng muốn ông rời cương vị HLV trưởng tuyển Uruguay sau khi ông quyết định không triệu tập Luis Suárez và Nahitan Nández.

Theo El Espectador, Bielsa khẳng định Uruguay phải chơi trước Tây Ban Nha như thể đối đầu với "hình ảnh phản chiếu của chính mình". Ông cũng kết luận rằng chính những cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng nhưng vẫn cùng đội đến World Cup mới là những người luôn ủng hộ mình nhiều nhất.

Những lời này làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của một số cầu thủ, họ quyết định đứng dậy và rời khỏi phòng giữa chừng cuộc nói chuyện. Mặc dù hậu vệ José María Giménez đã cố gắng can thiệp để ngăn họ lại và giữ trật tự, nhưng các cầu thủ vẫn chọn cách rời đi.

Nỗi đau và sự kiệt sức mà đoàn Uruguay cảm nhận được thể hiện rõ qua lời nói của Ronald Araújo, một trong những cầu thủ vẫn chưa được ra sân ở giải đấu này do thể trạng không tốt. "Cầu Chúa phù hộ chúng tôi tiến vào vòng tiếp theo, nhưng chúng tôi không thể chịu đựng ông thêm giây nào nữa".