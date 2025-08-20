Trong hai năm trở lại đây, bóng chuyền nữ Việt Nam chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ, và một trong những cái tên góp công lớn vào hành trình đó chính là Nguyễn Thị Bích Tuyền – đối chuyền cao 1m88, sinh năm 2000 tại Vĩnh Long. Với lối đánh mạnh mẽ, quyết đoán cùng khả năng ghi điểm vượt trội, Bích Tuyền được ví như "cỗ máy ghi điểm" của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Bích Tuyền sở hữu lối đánh mạnh mẽ

Hành trình khẳng định bản thân

Bích Tuyền từng được biết đến từ rất sớm khi góp mặt trong đội bóng địa phương giai đoạn 2016-2020, trong đó năm 2019 khoác áo Bình Điền Long An theo diện cho mượn. Từ 2021, cô gia nhập CLB Ninh Bình, gây ấn tượng với lối chơi đầy sức mạnh, khả năng bật nhảy tốt và những cú đập cắm sàn uy lực. Năm 2024, cô chính thức trở lại đội tuyển quốc gia, trở thành mũi tấn công chủ lực trong nhiều giải đấu lớn.

Ở tuổi 25, Bích Tuyền đã nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện cũng như sự kỳ vọng của người hâm mộ. Cô không chỉ mang đến sự ổn định trong lối chơi, mà còn là tay đập có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu bằng những pha ghi điểm quyết định.

Bích Tuyền trước khi cắt tóc ngắn

Thành tích ấn tượng trong hai năm

Tính từ năm 2024 đến nay, Bích Tuyền liên tiếp để lại dấu ấn tại các giải đấu quốc tế:

- Huy chương vàng: AVC Challenge Cup 2024, AVC Nations Cup 2025, chặng 2 SEA V.League 2025.

- Huy chương bạc: SEA V.League 2024 (chặng 1 và chặng 2), SEA V.League 2025 (chặng 1), VTV Cup 2024 – 2025.

- Huy chương đồng: FIVB Challenger Cup 2024.

Đáng chú ý, cô đã 3 lần được bầu chọn là MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất) ở các giải đấu quốc tế, khẳng định giá trị cá nhân nổi bật trong một tập thể đang ngày càng gắn kết và tiến bộ.

Bích Tuyền nhiều lần giành cầu thủ xuất sắc nhất ở các giải đấu

Hiệu suất ghi điểm khiến đối thủ nể phục

Điểm mạnh lớn nhất của Bích Tuyền nằm ở khả năng ghi điểm. Trong hai năm qua, cô đã có ít nhất 3 trận ghi trên 40 điểm – thành tích hiếm có ở bóng chuyền nữ khu vực:

- 47 điểm trước CLB Korabelka (VTV Cup 2025).

- 45 điểm trước Thái Lan (chặng 2 SEA V.League 2025).

- 41 điểm trước Thái Lan (chặng 1 SEA V.League 2024).

Những con số này không chỉ thể hiện sức tấn công khủng khiếp của Bích Tuyền, mà còn cho thấy khả năng duy trì phong độ ổn định trong các trận đấu đỉnh cao. Cô chính là nhân tố giúp tuyển Việt Nam nhiều lần vượt qua những đối thủ khó chịu trong khu vực.

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng lối chơi hiện đại, Bích Tuyền được giới chuyên môn đánh giá là một trong những chủ công toàn diện nhất mà bóng chuyền nữ Việt Nam từng sản sinh. Khả năng phối hợp tốt với chuyền hai, sự quyết đoán trong từng pha tấn công cùng tinh thần thi đấu máu lửa đã biến cô trở thành biểu tượng mới của đội tuyển.

Ở tuổi 25, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn chín muồi, Bích Tuyền không chỉ là niềm hy vọng của người hâm mộ trong các giải đấu khu vực mà còn là gương mặt được kỳ vọng sẽ giúp bóng chuyền nữ Việt Nam cạnh tranh với những đội bóng trong khu vực và thế giới.