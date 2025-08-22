Bích Tuyền nghỉ giải vì chuyện "nhạy cảm", Liên đoàn bóng chuyền thế giới nói gì?

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có mặt tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới (giải năm 2025 được tổ chức ở Phuket, Thái Lan), một cột mốc lịch sử trong hành trình phát triển của bóng chuyền nữ quốc gia.

FIVB thông tin rằng Việt Nam đã giành được tấm vé tham dự giải đấu này sau khi xếp hạng 4 tại Giải vô địch châu Á 2023 và hiện đang đứng hạng 22 trên bảng xếp hạng thế giới. Đặc biệt, bóng chuyền nữ Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình khi ba lần liên tiếp vô địch AVC Nations Cup và gần đây nhất là giành HCV tại SEA V League.

Nhiều năm qua, Bích Tuyền là nhân tố quan trọng bậc nhất của tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam.





Bích Tuyền, được xem là một trong những trụ cột lớn nhất của đội tuyển, là người trực tiếp góp phần vào những chiến thắng đó. Dù vậy, cô đã từ chối tham dự giải thế giới. Nguyên nhân Bích Tuyền từ chối dự giải được cho là vì lo ngại những câu chuyện nhạy cảm, sau khi FIVB phạt U21 Việt Nam cũng tại giải thế giới cách đây ít lâu, vì những vấn đề "khó nói" liên quan tới VĐV trẻ Đặng Thị Hồng.

Cá nhân Bích Tuyền cũng cho biết: "Đó không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của VĐV. Với tôi, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng.

Tôi cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các VĐV. Tôi tin rằng mọi VĐV đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.

Để bảo vệ bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền quyết định rút lui. Tôi sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tôi tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới".

Bóng chuyền nữ Việt Nam vừa ồn ào vì vấn đề nhạy cảm liên quan tới VĐV trẻ Đặng Thị Hồng, nên Bích Tuyền muốn rút lui để bảo vệ bản thân và đội tuyển khi cho rằng những quy định mới từ FIVB thiếu minh bạch.





Sau chuyện Bích Tuyền rút lui và chia sẻ rất thẳng thắn kể trên, mới đây FIVB nêu rõ: "Sự vắng mặt của đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền là tổn thất lớn cho đội tuyển Việt Nam, bởi Bích Tuyền được xem là mũi tấn công chủ lực, đem lại sức bật và sự bùng nổ hiếm có".

Bích Tuyền đã được vinh danh là VĐV xuất sắc nhất ở cả AVC Nations Cup và SEA V League, nhưng không thể tham gia cùng đội tại giải vô địch thế giới.

Tuy nhiên, FIVB cũng nhấn mạnh rằng tuyển Việt Nam vẫn sở hữu những ngôi sao sáng giá, như đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, chủ công Vi Thị Như Quỳnh, và libero trẻ Nguyễn Khánh Đang, những người đã từng góp mặt trong đội hình tiêu biểu "Dream Team" của khu vực. Điều này thể hiện không chỉ sự tiếc nuối với sự thiếu vắng của Bích Tuyền mà còn khẳng định khả năng của đội tuyển vẫn có thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ mạnh.

Đáng chú ý, FIVB không đề cập gì tới những vấn đề "nhạy cảm" bên lề liên quan tới Bích Tuyền, dù bị Bích Tuyền trực tiếp chỉ trích.

Vắng Bích Tuyền là thiếu hụt lớn của tuyển nữ Việt Nam.





Với tâm thế chiến đấu đã được rèn giũa từ các giải đấu trước, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hy vọng không chỉ đơn thuần là "tham dự lần đầu", mà còn muốn viết tiếp câu chuyện lịch sử mới cho bóng chuyền nước nhà. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng và ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Danh sách vận động viên của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham gia giải vô địch thế giới 2025 bao gồm:

- Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương.

- Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh.

- Phụ công: Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền.

- Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa.

- Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho một hành trình đầy hứa hẹn và kỳ vọng tại giải đấu sắp tới.