Bích Tuyền có thể là VĐV kiêm HLV ở vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia

Bích Tuyền dự kiến sẽ có tên trong ban huấn luyện đội nữ Ninh Bình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vừa thi đấu vừa làm trợ lý HLV?

Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ tham dự vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 được tổ chức trên sân nhà Ninh Bình vào tháng 10. Nguồn tin của SGGP cho biết, HLV Thái Thanh Tùng cần thêm trợ lý trong ban huấn luyện và dự kiến cầu thủ này sẽ được đăng ký vai trò trên ở đội bóng chuyền nữ Ninh Bình. Bích Tuyền có thể đảm trách nhiệm vụ cầu thủ kiêm trợ lý HLV. Tuy nhiên, việc quyết định danh sách đội bóng sẽ được HLV trưởng Thái Thanh Tùng đăng ký tại phiên họp kỹ thuật sát thời điểm tranh tài, ngày 6-10.

Năm 2024, đội VTV Bình Điền Long An đã gây bất ngờ lớn khi đăng ký trợ lý HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa trở lại danh sách 14 cầu thủ chính thức. Thời điểm này, phụ công Ngọc Hoa giữ vai trò song hành là cầu thủ kiêm trợ lý HLV. Kết thúc giải vô địch quốc gia 2024, Ngọc Hoa đã lên ngôi vô địch cùng đội nhà. Vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025, Ngọc Hoa cũng có hai nhiệm vụ trên. Tuy nhiên từ vòng 2 này, cựu tuyển thủ kết thúc thi đấu để tập trung làm HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An.

Hiện tại, ban huấn luyện đội nữ Ninh Bình có HLV trưởng Thái Thanh Tùng và các trợ lý HLV là Nguyễn Xuân Thành, Phan Quốc Hội. Ngoài ra, cựu HLV đội nữ Ngân hàng Công Thương – bà Phạm Kim Huệ đã gia nhập ban huấn luyện đội Ninh Bình từ tháng 5-2025.

Đội chủ nhà sẽ trông vào ngoại binh Bulgaria

Ngày 29-9, chủ công Miroslava Paskova (Bulgaria) gia nhập đội nữ Ninh Bình chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia. Đây là lần thứ 2, cầu thủ này thi đấu cho đội nữ Ninh Bình. Trong giai đoạn thứ nhất giải đấu, cô để lại ấn tượng chuyên môn và cùng đội nữ Ninh Bình giành 5 trận thắng. Miroslava Paskova hiện vẫn đang thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp tại Mỹ do vậy đủ khả năng gánh vác trọng trách ghi điểm chủ lực cho HLV Thái Thanh Tùng.

Ngoại binh người Bulgaria của đội nữ Ninh Bình đã thi đấu tốt ở giai đoạn thứ nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong lịch sử, đội nữ Ninh Bình từng giành ngôi vô địch quốc gia năm 2023. Trong 4 mùa giải gần nhất (2021, 2022, 2023, 2024), họ luôn có mặt nhóm 4 đội nữ xuất sắc nhất Việt Nam. Một trong những sức mạnh làm nên thành tích là khả năng thi đấu của Bích Tuyền. Tuy nhiên, từng mùa giải, ban huấn luyện luôn tìm phương án giảm tải cho tay đập chủ lực này vì thế thuê ngoại binh tăng cường lực lượng.

Tại giai đoạn thứ nhất, ngoài Bích Tuyền, đội nữ Ninh Bình có các gương mặt nội binh gồm Yến Nhi, Bách Hợp, Thanh Diệu, Kim Liên, Hoài Mi, Thanh Thúy, Thu Hà, Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Thúy, Ánh Thảo, Lưu Thị Huệ, Bích Nga, Yến Nhi. Trong số này, Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh là tuyển thủ đã tham dự giải vô địch thế giới 2025 còn Ánh Thảo đã thi đấu giải vô địch U21 thế giới 2025.