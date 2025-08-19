Bích Tuyền bất ngờ rút khỏi tuyển Việt Nam, báo Indonesia nói gì?

Trong thông báo mới nhất của liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV), VĐV Bích Tuyền đã rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam trước thềm giải thế giới với lý do gia đình.

Trang Tribun News (Indonesia) đăng tải bài viết: “Vì sao Nguyễn Thị Bích Tuyền - cỗ máy ghi điểm của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - lại rút khỏi đội tuyển?”.

Tribun News nhận định: “Việc Bích Tuyền rút lui được cho là có liên quan đến vấn đề giới tính. Trước đó, một cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam từng bị loại khỏi giải U21 thế giới vì vi phạm quy định.

Bích Tuyền mới đây vừa giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất ở chặng lượt về của SEA V.League 2025.

Tại giải đấu trên sân nhà, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chấm dứt thành công sự thống trị của đội tuyển Thái Lan khi trở thành nhà vô địch. Chiến tích này của tuyển Việt Nam có đóng góp lớn đến từ Bích Tuyền. Trước đó, Thái Lan đã độc chiếm ngôi vô địch SEA V.League suốt từ khi giải đấu được thành lập”.

Bích Tuyền là nhân tố quan trọng giúp tuyển Việt Nam vô địch chặng lượt về SEA V.League 2025

Trang Berita Satu (Indonesia) đánh giá việc thiếu vắng Bích Tuyền sẽ ảnh hưởng lớn đến tuyển Việt Nam: “Sự thiếu vắng Bích Tuyền là một tổn thất nặng nề. Cầu thủ này đã đóng góp rất lớn vào chiến thắng trước Thái Lan tại SEA V.League 2025 khi ghi tới 45 điểm”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Kenya vào tối ngày 19/8 trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải thế giới. Tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nằm cùng bảng với Ba Lan, Đức và Kenya. Trận ra quân của tuyển Việt Nam là gặp Ba Lan lúc 20h30 ngày 23/8.