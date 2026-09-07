Bia Saigon kết vạn lời cổ vũ thành kỷ lục TIFO Việt Nam

Hàng vạn lời cổ vũ tiêu biểu trên cả nước đã cùng Bia Saigon gắn kết tạo nên lá cờ TIFO kỷ lục đầu tiên tại Việt Nam, và tiếp lửa Đội tuyển Quốc gia tại AFF 2026.

‏Hàng vạn thông điệp cổ vũ kết chung thành lá cờ TIFO kỷ lục ‏

‏Song song với sức nóng từ trận đấu mang tính bước ngoặt của Đội tuyển Việt Nam, hoạt động cổ vũ của khán giả cũng để lại nhiều dấu ấn. Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, hoạt động giương cao cờ TIFO - được tạo thành từ việc tập hợp hàng vạn lời chúc cá nhân - đã trở thành tâm điểm kết nối đông đảo người hâm mộ. ‏

‏Sự xuất hiện của lá cờ TIFO cỡ lớn tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ ghi nhận sự đóng góp của hàng chục nghìn khán giả trên các nền tảng trực tuyến lẫn lượng lớn người hâm mộ có mặt tại hiện trường. ‏

‏Theo đó, ứng dụng Zalo Game "Dzô Vang Việt Nam" do Bia Saigon vận hành đã thu thập hơn 50.000 thông điệp cổ vũ từ toàn quốc để in lên lá cờ chung. Hoạt động tương tác này không chỉ tạo ra một kênh tiếp sức trực tiếp cho Đội tuyển Quốc gia mà còn mang đến hàng ngàn phần quà và voucher khuyến mãi cho những người tham gia. ‏

‏Có mặt trực tiếp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, anh Minh Hoàng (32 tuổi, TP.HCM), một cổ động viên cuồng nhiệt chia sẻ: ‏ ‏"Khoảnh khắc nhìn thấy tấm cờ cổ vũ khổng lồ dần được kéo lên, tôi thực sự nổi da gà vì xúc động. Sức nóng của phố đi bộ như được nhân lên gấp bội khi biết rằng trong lá cờ ấy có lời chúc của chính mình và hàng chục ngàn người hâm mộ khác."‏

‏Cổ động viên tập trung đông đúc tại khu vực sự kiện của Bia Saigon ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham gia các hoạt động tiếp sức cho trận đấu.

‏Khi tinh thần gắn kết xác lập Kỷ lục Việt Nam‏

‏Sự tham gia của đông đảo khán giả trên các nền tảng trực tuyến đã chính thức góp phần thiết lập một Kỷ lục Việt Nam. Cụ thể, Tổ chức Kỷ lục đã công nhận hạng mục: "Tấm cờ cổ động bóng đá (TIFO) đầu tiên được tạo nên từ lời cổ vũ của người hâm mộ trên cả nước, thông qua nền tảng tương tác trực tuyến với thông điệp ‘Bia Saigon - Kết triệu con tim – Dzô vang Việt Nam’". ‏

‏Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử cổ vũ bóng đá Việt Nam, một công trình cờ TIFO hình thành từ nội dung đóng góp của khán giả được giương cao và xác lập kỷ lục chính thức. ‏



‏Song song với hoạt động trực tuyến, Bia Saigon cũng triển khai mạng lưới các điểm xem bóng đá tập trung để phục vụ người hâm mộ. Các sự kiện này được tổ chức quy mô lớn với hệ thống màn hình LED tại nhiều khu vực trung tâm như Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Hà Nội, Cần Thơ và An Giang nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi trận đấu của cộng đồng.‏

‏Chuỗi điểm hẹn bóng đá của Bia Saigon gắn kết người hâm mộ cùng chung tay cổ vũ cho Đội tuyển Việt Nam.

‏‏Chú Thanh Hùng (50 tuổi, Cần Thơ) hào hứng chia sẻ trải nghiệm của mình tại một điểm xem bóng đá cộng đồng: ‏ ‏"Bình thường mấy chú cháu cũng hay ra quán xem bóng đá cùng nhau, nhưng lần này không khí đặc biệt hơn hẳn. Mỗi khi Đội tuyển có cơ hội hay ghi bàn, cả quán dù chẳng quen biết cũng cùng đứng bật dậy, cùng reo hò. Lúc đó cảm giác mọi người như gần nhau hơn, cùng chung một niềm tự hào và hết lòng hướng về Đội tuyển Việt Na‏ ‏m."‏

Dấu ấn từ kỷ lục do người hâm mộ chung tay thiết lập‏

‏Thông qua dự án cờ TIFO kỷ lục, Bia Saigon đã kết nối thành công các lời chúc riêng lẻ từ nhiều địa phương, tạo nên một thông điệp cổ vũ đồng nhất. Lá cờ TIFO này không đơn thuần là hoạt động đồng hành cùng Đội tuyển Việt Nam, mà còn chính thức ghi nhận kỷ lục đầu tiên có sự đóng góp trực tiếp từ cộng đồng người hâm mộ, qua đó phản ánh tinh thần đoàn kết quốc gia. ‏

‏Hàng vạn lời chúc từ người hâm mộ đã kết thành tấm TIFO kỷ lục, tung bay giữa không gian ngập tràn sắc đỏ tự hào dân tộc

‏Kỷ lục TIFO vừa qua là minh chứng cho sự đồng hành xuyên suốt của Bia Saigon với tư cách là Đối tác chính thức của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam. Không dừng lại ở việc sát cánh trực tiếp cùng các vận động viên, thương hiệu còn tạo ra kênh tương tác để hàng triệu khán giả toàn quốc trực tiếp tham gia cổ vũ. ‏

‏Vượt qua khuôn khổ của một sự kiện thể thao, chiếc TIFO kỷ lục củng cố cam kết gắn bó dài hạn của Bia Saigon với bóng đá và nền thể thao nước nhà. Đây là sự hội tụ giữa niềm tự hào thương hiệu và tình yêu bóng đá của người hâm mộ, góp phần lan tỏa tinh thần Việt Nam trong các hoạt động tương lai.

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