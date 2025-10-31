Bị vợ và anh trai cắm sừng, 14 năm sau, cầu thủ nổi tiếng thông báo đính hôn, hạnh phúc sau bi kịch

Trên Instagram, Victoria khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh kèm caption ngọt ngào: "18/10/2025". Rhodri cũng hạnh phúc hưởng ứng kỉ niệm trọng đại bằng bài đăng: "Không thể nói 'đồng ý' nhanh hơn được. Tôi đồng ý - cô ấy thật may mắn!".

Đáng nói, đây là lần đầu tiên Rhodri chính thức công khai bước sang chương mới trong đời, kể từ cú sốc chấn động làng bóng đá năm 2011 - khi thế giới phát hiện anh trai anh - ngôi sao MU Ryan Giggs có mối quan hệ vụng trộm suốt 8 năm với Natasha Giggs, vợ của chính Rhodri.

Sau thông tin Rhodri đính hôn, vụ ngoại tình chấn động làng túc cầu thế giới tưởng chừng đã chìm vào quá khứ nay lại "đào mộ" rần rần mạng xã hội Anh.

Vụ việc khi đó khiến cả nước Anh rúng động, gia đình tan vỡ, danh tiếng của Ryan lao dốc. Rhodri từng cay đắng chia sẻ anh bị "phản bội kép" - bởi người anh trai thần tượng và người vợ đầu ấp tay gối.

Sau nhiều năm im lặng, Rhodri đã vực dậy, chuyển hướng làm việc trong ngành tuyển dụng và dẫn podcast riêng. Anh từng thừa nhận "kiếm được hơn 1 triệu bảng" nhờ vụ bê bối, coi đó là cách biến bi kịch thành cơ hội.

Giờ đây, ở tuổi 49, Rhodri Giggs cuối cùng cũng tìm lại được hạnh phúc mới. Dưới phần bình luận, dân mạng không quên "tag nhẹ" tên Ryan Giggs cùng loạt bình luận đầy ẩn ý: "Hy vọng lần này anh Ryan không tới dự đám cưới nhé!", "Mối thù gia tộc đỉnh nhất làng bóng đá Anh", "Chừng ấy năm rồi, giờ anh cũng hạnh phúc nhé"...