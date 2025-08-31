Bị VAR từ chối 3 bàn thắng, Real Madrid vẫn ngược dòng thành công

Mbappe có tới 2 lần bị VAR từ chối bàn thắng

So với chiến thắng trước Oviedo vào cuối tuần trước, Real Madrid đã tiến hành một số thay đổi. Vinicius Junior và Trent Alexander-Arnold trở lại đội hình xuất phát. 2 cầu thủ thiên về tấn công này được kỳ vọng có thể giúp Real Madrid dồn ép đối thủ. Nhưng họ lại sớm nhận bàn thua.

Mallorca bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 18 khi Vedat Muriqi dùng vai đẩy bóng từ quả phạt góc, trái bóng vượt qua Thibaut Courtois bay vào lưới. Đây là bàn thua đầu tiên mà Real phải nhận ở La Liga mùa này sau 2 trận giữ sạch lưới.

Nhưng đội bóng của Xabi Alonso đáp trả bằng 2 bàn thắng chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút. Phút 37, Arda Guler đánh đầu ghi bàn từ cự ly gần, trong thế không ai kèm. Sau đó, Vinicius đột nhập vào vòng cấm và tung cú sút vào góc hiểm khung thành.

Guler gỡ hòa cho Real

Mbappe có thể nới rộng khoảng cách dẫn bàn cho Madrid trước giờ nghỉ, nhưng cú sút của anh lại đi chệch ra ngoài ở cự ly gần. Đầu hiệp 2, Real Madrid tiếp tục dồn ép đối thủ. Bản hợp đồng sáng giá của Franco Mastantuono đã sút bóng vọt xà ngang, ném đi cơ hội nhân đôi cách biệt.

Sau khi tham gia FIFA Club World Cup 2025 , dẫn đến không có nhiều thời gian chuẩn bị trước mùa giải, việc Real Madrid giảm tốc độ trận đấu để giữ sức là cần thiết. Do vậy, HLV Alonso chỉ đạo các cầu thủ chơi chậm, chắc. Họ không còn tấn công quyết liệt như thời gian đầu. Điều quan trọng là Real Madrid đã bảo toàn chiến thắng sát nút 2-1 để tạm gây áp lực lên Barcelona trước trận đấu muộn vào đêm nay.

Chiến thắng 2-1 cũng mang đến một chi tiết khá thú vị khi Real Madrid có tới 3 lần bị VAR từ chối bàn thắng. Đầu tiên, Mbappe dứt điểm tung lưới sau đường chuyền đẹp mắt của Trent Alexander-Arnold, nhưng lại bị VAR kết luận là việt vị. Đến phút bù giờ của hiệp 1, Mbappe tiếp tục đưa bóng vào lưới, song một lần nữa bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Tới phút 55, Guler cũng không được VAR công nhận bàn thắng vì để bóng chạm tay.