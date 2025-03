Bị tố bán dữ liệu cho Malaysia, cựu chủ tịch LĐBĐ Thái Lan mang tiếng oan?

" Cựu chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đã bán dữ liệu về đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng như giải Thai League cho một công ty ở Malaysia. Hợp đồng này kéo dài đến tận năm 2028. Madam Pang đã cố gắng mua lại nhưng chưa thành công ", tờ Manager Daily 360 đưa ra thông tin gây sốc.

Bài viết của trang tin này chẳng khác nào "đổ thêm dầu vào lửa" bởi ông Somyot Poompanmoung đang chịu áp lực lớn từ dư luận Thái Lan. Trong giai đoạn vị này lãnh đạo FAT, đội tuyển Thái Lan có kết quả bết bát trước chính đội tuyển Malaysia. Họ thua 4 trong 7 lần đối đầu với đối thủ này.

Ông Somyot Poompanmoung bị chỉ trích dữ dội.

Thực tế, đây có thể là thông tin không chính xác. Việc một công ty dữ liệu thể thao mua dữ liệu của bất kì đội bóng nào trên thế giới để kinh doanh thường xuyên xảy ra. Hoạt động này đúng luật.

Ví dụ, các công ty dữ liệu như Opta, SportBase hay Wyscout đều có dữ liệu mà khách hàng cần để phân tích trận đấu, làm truyền thông...

FAT có thể không bán trực tiếp dữ liệu cho đối thủ. Malaysia mua dữ liệu từ công ty trên rồi mới phân tích về chuyên môn và giành chiến thắng. Nhưng đây là lúc tướng Somyot không có thời gian để...giải thích.

Người hâm mộ đang công kích dữ dội ông Somyot Poompanmoung vì màn kiện cáo mà FAT vướng phải khi ông còn đương chức.

Vụ việc bắt đầu khi Công ty Cineplex Co., Ltd. đệ đơn kiện Công ty Cổ phần Siamsport Syndicate, đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng các trận đấu do FAT tổ chức. Sau đó, Siamsport đã kiện ngược lại FAT cùng 20 cá nhân liên quan, cáo buộc vi phạm bản quyền và hợp đồng.

Nguyên nhân của vụ kiện nằm ở mâu thuẫn về hợp đồng khai thác bản quyền truyền hình của Thai League (giải VĐQG Thái Lan). Năm 2001, Siam Sport có thỏa thuận với FAT rằng họ sẽ được 95% lợi nhuận và chịu toàn bộ rủi ro tài chính. Hợp đồng sau đó được gia hạn đến năm 2025 dưới thời chủ tịch FAT, Worawi Makudi.

Đến năm 2014, bóng đá Thái Lan phát triển mạnh nhờ thành công của đội tuyển quốc gia, giúp Thai League sinh lời lớn. Năm 2016, ông Somyot Poompanmoung lên làm chủ tịch FAT và cho rằng hợp đồng với Siam Sport không công bằng vì FAT chỉ nhận 5% lợi nhuận. Sau đó, ông Somyot quyết định hủy hợp đồng 7 năm này. Do vậy, Siam Sport đã kiện FAT.

Cuối cùng, tòa phán quyết FAT thua kiện 360 triệu Baht (tương đương 272 tỷ đồng). Madam Pang không chấp nhận và tuyên bố sẽ kiện chính Somyot Poompanmoung cùng cộng sự.