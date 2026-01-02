Bị Sunderland cầm chân, Man City hụt hơi cuộc đua vô địch

Hành quân đến làm khách tại sân Ánh sáng của Sunderland, Man City tràn đầy quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục bám sát đại kình địch Arsenal ở cuộc đua vô địch.

Khát khao của thầy trò HLV Pep Guardiola được thể hiện mạnh mẽ, cụ thể ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, Bernardo Silva đã đưa được bóng vào lưới Sunderland sau pha đánh đầu kiến tạo của Erling Haaland.



Bernardo Silva suýt có bàn mở tỉ số ở những giây đầu tiên

Tiếc cho đội khách là ở tình huống này, VAR xác định tiền vệ người Bồ Đào Nha đã rơi vào thế việt vị với khoảng cách rất nhỏ, đủ để bàn thắng không được công nhận.

Sau tình huống hỏng ăn này, Man City tiếp tục gia tăng sức ép lên hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Sunderland từng thua Man City 0-3 ở lượt đi nhưng cho thấy vì sao họ vẫn bất bại trên sân nhà mùa này.

Bộ đôi Trai Hume và Enzo Le Fée hoạt động đầy năng lượng, giúp "Mèo đen" phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh, buộc hàng thủ Man City, với trung tâm là Ruben Dias, liên tục phải chống đỡ.

Thủ môn Gianluigi Donnarumma cũng phải trổ tài cản phá cú dứt điểm của Brian Brobbey sau pha tranh chấp tay đôi với Dias.

Hàng thủ chủ nhà do Granit Xhaka chỉ huy vô hiệu hóa các mũi nhọn Man City

Càng về cuối hiệp 1, Sunderland càng chơi tự tin và phô diễn lối đá giàu thể lực. Trai Hume có cú sút chệch cột dọc trong gang tấc, trong khi Simon Adingra và Eliezer Mayenda liên tục khuấy đảo hành lang cánh.

Ở chiều ngược lại, Phil Foden và Rayan Cherki gần như bị phong tỏa hoàn toàn. Cơ hội rõ ràng nhất của Man City trong hiệp đấu này thuộc về Haaland, nhưng cú sút của tiền đạo người Na Uy đã bị thủ môn Robin Roefs xuất sắc cản phá.

Jérémy Doku tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm

Sang hiệp 2, thế trận đôi công được đẩy lên cao, khiến trận đấu trở thành một trong những màn so tài không bàn thắng hấp dẫn nhất mùa giải. Savinho liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, trong đó có tình huống dứt điểm vọt xà từ cự ly gần.

Ở phần sân đối diện, Donnarumma liên tiếp cứu thua trước các pha dứt điểm của Adingra và Mayenda.

Những phút cuối diễn ra đầy kịch tính với hàng loạt pha cứu thua đẳng cấp. Roefs phản xạ xuất thần trước cú sút cận thành của Joško Gvardiol, còn Nordi Mukiele dùng mặt cản phá cú dứt điểm hiểm hóc của Jérémy Doku.

Trận đấu ở sân Ánh sáng ghi nhận màn tái xuất của Rodri

Không có bàn thắng nào được ghi, Man City chấp nhận trận hòa 0-0, qua đó vẫn giữ thành tích chưa thua trận mở màn Premier League trong một năm dương lịch kể từ năm 2012, trong khi Sunderland giành điểm số đầu tiên sau 8 lần đối đầu gần nhất với Man City tại giải đấu.