Bí quyết giữ dáng và năng lượng tích cực của “bông hồng” Mưa đỏ

Không chỉ nhận được rất nhiều sự chú ý ở thời điểm hiện tại nhờ vai diễn Hồng trong bom tấn điện ảnh Mưa đỏ, diễn viên Lê Hạ Anh còn khiến khán giả ngưỡng mộ với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng nuột nà và phong cách sống lành mạnh. Ít ai biết rằng, bí quyết giúp cô duy trì phong độ chính là việc chăm chỉ tập luyện thể thao, đặc biệt là cầu lông và tập yoga tại nhà.

Nhân vật cô lái đò O Hồng của Mưa Đỏ đang hot rần rần mạng xã hội

Diễn viên Lê Hạ Anh gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, mộc mạc trong phim Mưa Đỏ

Xuất hiện trên sân cầu lông với gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi hết cỡ, diễn viên Lê Hạ Anh khiến nhiều người phải xuýt xoa vì vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Diện set đồ thể thao đơn giản với áo crop top đen và quần short hồng, nữ diễn viên khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng làn da mịn màng. Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường trên sân tập, Hạ Anh vẫn toát lên thần thái tươi tắn, tự nhiên, chuẩn "gái đẹp năng lượng".

Đam mê cầu lông để tăng sức bền, giữ dáng

Cầu lông không chỉ là thú vui giải trí mà còn là bộ môn giúp Lê Hạ Anh rèn luyện thể lực. Sự năng động, khỏe khoắn trên sân cầu lông trái ngược với hình ảnh dịu dàng thường thấy của cô nàng trên màn ảnh, mang lại một màu sắc rất khác cho "bông hồng" của Mưa đỏ. Nhờ duy trì thói quen đánh cầu lông, Lê Hạ Anh vừa đốt cháy calo, giữ cơ thể săn gọn, vừa giúp tinh thần luôn sảng khoái, vui vẻ.

Lê Hạ Anh vui vẻ quay video đu trend trên sân cầu lông

Cô nàng đã có nhiều năm chơi cầu lông, giúp vóc dáng thon gọn, vừa rèn thể lực dẻo dai

Yoga - bí quyết giữ sự cân bằng và làn da căng bóng

Không chỉ "cháy" hết mình với cầu lông, Lê Hạ Anh còn chăm chỉ tập yoga tại nhà. Bộ môn này mang lại cho cô sự dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng và quan trọng nhất là sự thư thái trong tâm hồn. Nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh sau buổi tập yoga với làn da bóng khỏe, nụ cười nhẹ nhàng, chứng minh hiệu quả tích cực của việc rèn luyện đều đặn.

Lê Hạ Anh đổ mồ hôi sau những giờ tập yoga tại nhà

Sinh năm 1995 tại Gia Lai, Lê Hạ Anh bước chân vào nghệ thuật sau khi giành quán quân Ngôi sao thời trang 2011. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Tiệm bánh Hoàng tử bé 2, Cả một đời ân oán và gần đây nhất là vai nữ chính Hồng trong Mưa đỏ. Vai diễn này giúp tên tuổi Lê Hạ Anh bật lên, khi cô hóa thân thành cô lái đò chở thương binh giữa khói lửa Quảng Trị. Để hoàn thành vai diễn, cô tiết lộ từng phải tập chèo đò hai buổi mỗi ngày - cho thấy sự nghiêm túc và nỗ lực trong nghề.

Lê Hạ Anh khiến người xem khó rời mắt bởi visual xinh đẹp ngọt ngào

Ngoài phim trường, Lê Hạ Anh chọn cuộc sống nhẹ nhàng, ít tiệc tùng và luôn chú trọng chăm sóc bản thân. Cô thường xuyên tập thể dục, kết hợp chăm sóc da và ăn uống khoa học. Chính nhờ lối sống kỷ luật này mà dù đã bước sang tuổi 30, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ và vóc dáng cuốn hút.

Nhan sắc đời thường cuốn hút, vóc dáng thon thả của người đẹp Mưa Đỏ



