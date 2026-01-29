Vitinha ăn mừng bàn mở tỷ số cho PSG.

Trận đấu tại Paris khởi đầu thuận lợi cho đội chủ nhà khi PSG được hưởng phạt đền sau tình huống Lewis Miley để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, Ousmane Dembele không thắng được thủ môn Nick Pope trên chấm 11m, bỏ lỡ cơ hội giúp PSG sớm kiểm soát cục diện.

Dẫu vậy, sức ép liên tục của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút thứ 8. Vitinha tung cú sút chìm đầy quyết đoán, đưa bóng lướt qua tay thủ môn Newcastle để mở tỷ số cho PSG.

PSG gặp tổn thất giữa hiệp một khi Khvicha Kvaratskhelia phải rời sân vì chấn thương mắt cá, nhường chỗ cho Desire Doue. Trong bối cảnh đó, Newcastle kiên trì phòng ngự, chờ đợi thời cơ phản công và đã được đền đáp đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất.

Phút bù giờ hiệp 1, Joe Willock bật cao đánh đầu sau pha làm tường của Dan Burn, quân bình tỷ số 1-1 cho Newcastle và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau giờ nghỉ, HLV Luis Enrique liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tìm bàn thắng quyết định, trong đó có việc tung Goncalo Ramos, tiền đạo nổi tiếng với những pha lập công muộn, vào sân. PSG cầm bóng vượt trội, nhưng hàng thủ kỷ luật của Newcastle cùng sự chắc chắn của Nick Pope đã đứng vững.

Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Eddie Howe vẫn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các pha phản công. Anthony Gordon và Harvey Barnes nhiều lần đặt khung thành PSG vào tình trạng báo động, trong đó Barnes hai lần bị thủ môn Matvey Safonov cản phá ở những phút cuối.

“Thật khó chấp nhận. Chúng tôi đã làm tất cả để giành chiến thắng và kết thúc trong top 8, nhưng lại không tận dụng được cơ hội", Vitinha thừa nhận sau trận. “Giờ chúng tôi sẽ chờ xem đối thủ ở vòng play-off là ai".

Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu khép lại, đồng nghĩa với việc cả PSG lẫn Newcastle cùng kết thúc vòng bảng với 14 điểm, lần lượt xếp ở các vị trí thứ 11 và 12, qua đó không thể góp mặt trong nhóm 8 đội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Với PSG, đây không phải kịch bản xa lạ. Chỉ một năm sau hành trình vượt qua vòng play-off để lên ngôi vô địch Champions League, đội bóng của HLV Luis Enrique lại phải bước vào vòng loại trực tiếp bổ sung.

Theo phân nhánh, PSG sẽ chạm trán Qarabag hoặc Monaco ở loạt trận hai lượt diễn ra vào tháng tới. Trong khi đó, Newcastle sẽ đối đầu với cái tên còn lại, tùy theo kết quả bốc thăm.

Ở loạt trận cuối cùng của các đại diện bóng đá Anh, Man City giành chiến thắng 2-0 trước Galatasaray, trong khi Liverpool thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Qarabag 6-0. Hai kết quả này giúp Man City và Liverpool cùng cán đích trong top 8, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Đại diện còn lại, Arsenal đánh bại Kairat với tỷ số 3-2 trên sân nhà, qua đó khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng. “Pháo thủ” trở thành câu lạc bộ duy nhất giành trọn vẹn 24 điểm sau 8 lượt trận, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.