HLV Jorge Jesus lên tiếng về phát ngôn gây bão của mẹ Cristiano Ronaldo.

"Giờ tôi lại phải đi đối đáp với mẹ của Cristiano Ronaldo sao?".

HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha đã có những phản hồi thẳng thắn sau khi bị chất vấn về phát ngôn gây tranh cãi từ bà Dolores Aveiro – mẹ của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Trong buổi họp báo vào ngày 16/11, tâm điểm của giới truyền thông đổ dồn vào HLV trưởng Jorge Jesus khi ông nhận được câu hỏi liên quan đến những chia sẻ đầy bức xúc của bà Dolores Aveiro. Trước đó, mẹ của Cristiano Ronaldo đã công khai bày tỏ sự hả hê trước thất bại của tuyển Bồ Đào Nha trước Đan Mạch, đồng thời cáo buộc con trai mình đã bị "lừa dối" khi lên tập trung đội tuyển quốc gia.

Đáp lại sự việc, chiến lược gia kỳ cựu tỏ ra điềm tĩnh nhưng không kém phần thẳng thắn: "Giờ tôi lại phải đi đối đáp với mẹ của Cristiano Ronaldo sao? Mẹ tôi cũng vậy thôi. Bà Dolores là một người phụ nữ mà tôi rất trân trọng, nhưng tôi biết nói gì bây giờ? Mẹ lúc nào cũng là mẹ, chẳng có gì phải bàn cãi về điều đó, tôi hoàn toàn thấu hiểu những lời nói của bà".

HLV tuyển Bồ Đào Nha phản ứng khi truyền thông nhắc về mẹ Ronaldo (Ảnh: Getty)

Chia sẻ thêm trên sóng kênh SportTV, ông Jorge Jesus tiếp tục giữ thái độ mềm mỏng nhằm hạ nhiệt dư luận: "Chuyện này có gây ồn ào không ư? Đúng là như vậy. Nhưng tình mẫu tử là điều thiêng liêng và tôi chỉ biết tôn trọng bà ấy. Một người mẹ thì luôn sẵn sàng bảo vệ con cái mình đến cùng. Bà ấy là một người mẹ đáng mến, người đã phải trải qua biết bao gian truân để nuôi dạy các con khôn lớn".

Bên cạnh lùm xùm xoay quanh gia đình Ronaldo, thuyền trưởng của Bồ Đào Nha cũng lên tiếng làm rõ trường hợp rời trại tập trung của Bernardo Silva, đặc biệt là khi phía Real Madrid thông báo tiền vệ này hoàn toàn đủ thể lực để ra sân vào cuối tuần.

"Chính xác nhất thì chỉ có bác sĩ mới nắm rõ, tôi không thuộc bộ phận y tế", ông Jesus nhấn mạnh.

"Bernardo và Fábio Silva đã xin tập thêm một số bài bứt tốc và di chuyển không bóng cùng trợ lý Pedro của tôi. Sau đó, Bernardo cảm thấy có vấn đề ở cơ bắp và đã báo với đội ngũ y tế. Đến tối, họ thông báo lại với tôi rằng cậu ấy gặp một chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, người đưa ra chẩn đoán chuyên môn không phải là tôi. Theo đánh giá của các bác sĩ, với quỹ thời gian vỏn vẹn hai ngày giữa các trận đấu, Bernardo không kịp bình phục để thi đấu. Còn vào cuối tuần, khi có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, mọi chuyện có thể khác... Dẫu vậy, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở bộ phận y tế, bởi đó là một vết đau cơ, một sự khó chịu nhất định".

Khép lại buổi trao đổi, HLV Jorge Jesus cũng bày tỏ sự cảm thông với tâm lý của các ngôi sao lớn: "Những cầu thủ đẳng cấp như Bernardo, vốn quen thi đấu ở các câu lạc bộ hàng đầu, khi trở về khoác áo đội tuyển quốc gia mà không được ra sân thì việc họ cảm thấy không vui cũng là điều dễ hiểu".