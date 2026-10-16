Bí mật sau tấm vé dự World Cup và HCV futsal nữ SEA Games 33

Tác động của nhà quản lý có vai trò không hề nhỏ trong những thành công mang tính đột phá của các nữ cầu thủ Việt Nam.

Tương tự bóng đá nam, bóng đá nữ Việt Nam cũng tạo ra nhiều cột mốc đáng chú ý. Đội tuyển quốc gia giành quyền tham dự FIFA Women’s World Cup 2023. Đặc biệt, đội tuyển futsal nữ quốc gia mang về tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 33 sau chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Indonesia.

Giấc mơ trong gian khó

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành vé dự FIFA Women’s World Cup 2023 trong hoàn cảnh đặc biệt. Trong chuyến tập huấn tại châu Âu, lực lượng trong tay HLV Mai Đức Chung liên tục sứt mẻ vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều cầu thủ vừa có kết quả xét nghiệm âm tính đã lập tức phải ra sân thi đấu dưới cái nắng gay gắt tại Ấn Độ.

Các lò đào tạo trẻ sử dụng kinh phí nhà nước vẫn là nguồn nhân lực chính cho bóng đá nữ Việt Nam.

Trong một quãng thời gian dài, bóng đá nữ Việt Nam sống chủ yếu bằng nguồn hỗ trợ từ Nhà nước và cứ như thế “cầm hơi”. Từ Hà Nội I, TP.HCM I đến Phong Phú Hà Nam, những lò đào tạo trẻ hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam đều có bóng dáng của ngân sách nhà nước. Thậm chí, đây chính là nguồn kinh phí nuôi dưỡng những Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến từ những bước chập chững đầu tiên.

Bóng đá nữ Việt Nam phải đối diện với nhiều hạn chế về điều kiện tập luyện, nguồn cầu thủ, cơ hội thi đấu và khả năng thương mại hóa. Thế nhưng, chính từ nền tảng còn nhiều khó khăn đó, các cô gái Việt Nam đã góp phần đưa bóng đá nước nhà đến với đấu trường thế giới.

Trong nhiệm kỳ IX, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giành quyền góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2026, đồng thời đoạt huy chương bạc SEA Games 33. Ở cấp độ trẻ, U17 nữ ghi dấu ấn với thành tích vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026, trong khi U20 nữ duy trì sự hiện diện tại các vòng chung kết châu lục.

Muốn trở lại World Cup, Việt Nam cần mở rộng lực lượng kế cận, tăng số lượng cầu thủ được đào tạo bài bản và cải thiện môi trường thi đấu trong nước. Đó cũng là lý do những chương trình phát triển dài hạn có ý nghĩa đặc biệt.

Tháng 6/2025, VFF công bố Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam, với định hướng dài hạn hướng tới World Cup nữ 2031. Chương trình nhận được sự hỗ trợ của AFC và UEFA, được khởi động từ tháng 11/2024.

Tấm huy chương vàng không ngờ

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam tạo nên dấu ấn theo cách rất riêng trong nhiệm kỳ IX của VFF. Trong hành trình này, vai trò quản lý chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng sự hỗ trợ của các thành viên Cục Thể dục thể thao để lại dấu ấn đáng kể.

Futsal nữ Việt Nam để lại dấu ấn mạnh mẽ.

Xây dựng lực lượng cho đội tuyển futsal nữ không dễ dàng. Thực tế, giải futsal vô địch quốc gia chỉ có một đội bóng được đầu tư “chuyên sâu” là Thái Sơn Nam TP.HCM. Trong quá trình chuẩn bị, bộ môn bóng đá thuộc Cục Thể dục thể thao phải sớm hỗ trợ kế hoạch tập luyện, di chuyển và thi đấu tại SEA Games 33, trong đó quan trọng nhất là việc triệu tập bổ sung các cầu thủ từ sân 11 người.

Bộ môn bóng đá cử bà Bùi Thị Hiền Lương đồng hành cùng các cầu thủ nữ. Một thành viên của đội kể rằng bà Lương vừa có uy nhưng cũng rất gần gũi, quan tâm đến đời sống của các cầu thủ. Nhờ sự phối hợp giữa các bộ phận, một loạt cầu thủ sân 11 người như Trần Thị Thùy Trang, Trần Thị Thu Xuân, Biện Thị Hằng liên tiếp tỏa sáng và để lại dấu ấn lớn.

“ Cô để ý cả chuyện nấu thêm thức ăn, mua những đồ ăn vặt phù hợp để cầu thủ thoải mái tinh thần. Có một bạn cầu thủ vì ‘đến ngày’ mà đau bụng dữ dội nhưng không dám nói. Khởi động và vào sân thì bạn ấy đều không làm ổn, cô phát hiện ra vấn đề và trao đổi lại với ban huấn luyện”, nữ cầu thủ cho biết.

Sau những tấm huy chương và lần đầu dự World Cup, bóng đá nữ Việt Nam vẫn cần giải quyết hàng loạt thách thức: mở rộng hệ thống đào tạo, tăng cơ hội thi đấu cho cầu thủ trẻ, nâng chất lượng giải vô địch quốc gia, cải thiện thu nhập và bảo đảm điều kiện phát triển nghề nghiệp cho cầu thủ.

Bóng đá Việt Nam có thể tạo ra cú hích từ những chiến thắng mang tính thời điểm như vậy. Nếu không giải quyết được những trở ngại về hệ thống, thành công của một thế hệ rất dễ trở thành gánh nặng kỳ vọng đối với thế hệ kế tiếp.