Bí mật phi thường của thủ môn Emiliano Martinez: Gãy ngón tay, không thể tập luyện nhưng vẫn bắt chính cho Argentina suốt World Cup

Emiliano Martinez tiết lộ chấn thương kinh hoàng trước chung kết World Cup: Gãy ngón tay, suýt lỡ cả giải đấu.

Ít ai biết rằng hành trình đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026 của Emiliano Martinez được thực hiện trong tình trạng gãy ngón tay. Thủ thành số một của Albiceleste tiết lộ anh đã từ chối phẫu thuật, chấp nhận chịu đau suốt giải đấu để không bỏ lỡ cơ hội cùng đội tuyển bảo vệ chức vô địch.

Chấn thương của Martinez xảy ra từ ngày 20/5, trong lúc khởi động trước trận chung kết Europa League giữa Aston Villa và Freiburg tại Istanbul. Dù bị gãy ngón tay, thủ môn 33 tuổi vẫn ra sân, góp công giúp Aston Villa đăng quang.

Sau trận đấu, các bác sĩ đều khuyến nghị Martinez phải phẫu thuật ngay lập tức. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa anh sẽ phải nghỉ thi đấu toàn bộ vòng bảng World Cup 2026. Không chấp nhận kịch bản ấy, Martinez quyết định trì hoãn ca mổ để lên đường cùng tuyển Argentina.

"Tay tôi vẫn còn đau. Tôi biết mình sẽ phải chịu đau trong suốt thời gian qua", Martinez chia sẻ trước trận chung kết với Tây Ban Nha.

Emi Martinez đã thi đấu tại World Cup với một ngón tay bị gãy (Ảnh: Getty) Emi Martinez đã thi đấu tại World Cup với một ngón tay bị gãy (Ảnh: Getty)

Thủ thành của Aston Villa cho biết anh đã tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia chấn thương bàn tay tại Anh, Mỹ và nhiều quốc gia khác trước khi đưa ra quyết định. "Đương nhiên, sau khi vô địch với một ngón tay bị gãy, mọi người đều nói tôi phải phẫu thuật và sẽ bỏ lỡ toàn bộ vòng bảng World Cup".

Những ngày đầu tại Bắc Mỹ là quãng thời gian cực kỳ khó khăn với Martinez. Anh thậm chí không thể tham gia các buổi tập cùng đồng đội vì chấn thương. "Lúc đầu, tôi thậm chí còn không thể tập luyện cùng đội tuyển Argentina. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Quá trình chuẩn bị của tôi hoàn toàn khác các đồng đội. Hai ngày trước trận mở màn, tôi vẫn cảm thấy không ổn".

Chỉ sau trận thắng Ai Cập ở vòng 1/8, Martinez mới có thể tập luyện bình thường. "Sau trận gặp Ai Cập, tôi trở lại tập luyện như bình thường. Tôi không còn nghĩ quá nhiều về chấn thương nữa và giờ cảm thấy tốt hơn rất nhiều".

Dù vậy, điều đó không ngăn Martinez tiếp tục trở thành chốt chặn đáng tin cậy của Argentina. Anh đã bắt chính cả bảy trận trên hành trình đưa đội bóng Nam Mỹ vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Martinez khẳng định bản thân chưa bao giờ muốn trở thành người hùng hay tâm điểm truyền thông. "Tôi chưa bao giờ muốn mình là nhân vật chính. Thành thật mà nói, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất chẳng có nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi không muốn trở thành tiêu đề trên các mặt báo".

Emiliano bị chấn thương trong lúc khởi động trước trận chung kết Europa League (Nguồn: Getty) Emiliano bị chấn thương trong lúc khởi động trước trận chung kết Europa League (Nguồn: Getty)

Thay vào đó, điều khiến anh cảm thấy xúc động nhất là sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Lionel Scaloni. "HLV nhắn cho tôi rằng: 'Tôi không quan tâm cậu đang ở tình trạng nào, cậu vẫn sẽ có tên trong đội hình của tôi". Điều đó còn ý nghĩa hơn cả việc cản phá một quả phạt đền hay xuất hiện trên các tiêu đề".

Martinez cũng nhấn mạnh anh muốn các đồng đội mới là những người được ca ngợi. "Tôi muốn các đồng đội trở thành những ngôi sao. Thủ môn là những người không ghi bàn và cũng không thể ăn mừng bàn thắng. Áp lực chưa bao giờ khiến tôi gục ngã, dù thi đấu ở khu phố Mar del Plata quê nhà hay trong một trận chung kết World Cup. Tôi sẽ bước ra sân với một nụ cười".

Sau khi trở thành người hùng trong chức vô địch World Cup 2022 với pha cứu thua không tưởng trước Randal Kolo Muani và màn tỏa sáng ở loạt luân lưu, Martinez giờ đứng trước cơ hội cùng Argentina bảo vệ ngôi vương thế giới. Và nếu Albiceleste tiếp tục đăng quang, đó sẽ là cái kết hoàn hảo cho hành trình phi thường của một thủ môn đã chấp nhận đánh đổi sức khỏe để theo đuổi giấc mơ World Cup.