Bí mật đằng sau "mỏ vàng" Vinicius

Đế chế 16 nhà tài trợ của Vinicius Junior và "mỏ vàng" của Real Madrid.

Real Madrid đang thu về những khoản lợi nhuận tài chính khổng lồ từ danh mục tài trợ đồ sộ của Vinicius Junior. Ở thời điểm hiện tại, ngôi sao người Brazil đã khẳng định vị thế là một trong những "mỏ vàng" thương mại đắt giá nhất thế giới bóng đá.

Thương vụ này càng trở nên nóng hơn khi Arsenal được cho là đang lên kế hoạch tiếp cận Vinicius vào mùa hè này, nếu anh không thể đạt thỏa thuận gia hạn với Real Madrid. Hiện tại, hợp đồng của tiền đạo 26 tuổi còn thời hạn đến mùa hè 2028. Anh vừa bỏ buổi tập hội quân đầu mùa để các đại diện tiến hành đàm phán hợp đồng mới với ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu.

Dù không sẵn sàng trả mức lương ngang bằng Kylian Mbappe, Real Madrid vẫn quyết tâm giữ chân Vinicius. Lý do không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở sức hút toàn cầu của anh với 16 hợp đồng tài trợ lớn nhỏ.

Vẫn chưa rõ tương lai của Vinicius (Ảnh: Getty)

Tại kỳ World Cup vừa qua, Vinicius là cầu thủ có số lượng hợp đồng tài trợ nhiều thứ hai giải đấu, chỉ xếp sau đàn anh Neymar (20 hợp đồng). Danh sách đối tác thương mại của tiền đạo này quy tụ hàng loạt thương hiệu toàn cầu như Nike, Gatorade, Pepsi, Prada, PlayStation, Visa, Boss, Clear, Rexona hay Marriott Bonvoy. Nhờ sức ảnh hưởng lớn tại cả tuyển Brazil lẫn Real Madrid, các bài đăng quảng cáo của anh trên mạng xã hội dễ dàng vượt mốc 100 triệu lượt xem.

Vinicius là "mỏ vàng" quảng cáo (Ảnh: IGNV)

Ảnh: Gatorade

Ảnh: Prada

Đáng chú ý, theo tiết lộ từ tờ AS (Tây Ban Nha), khi ký hợp đồng vào năm 2022, Vinicius đã đồng ý nhượng lại khoảng 50% bản quyền hình ảnh cho Real Madrid. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi đồng tiền thương mại Vinicius kiếm được, câu lạc bộ đều nhận lại một nửa. Báo chí Tây Ban Nha thậm chí nói vui rằng, Vinicius về cơ bản đang tự trả lương cho chính mình tại Bernabeu.

Đế chế thương mại đồ sộ này vô tình trở thành yếu tố phức tạp trên bàn đàm phán hợp đồng mới. Sự quan tâm từ Arsenal lúc này chính là đòn bẩy đắt giá để phía Vinicius đưa ra các yêu sách về tài chính.

Đánh giá về tầm vóc của thân chủ, ông Frederico Pena, Giám đốc điều hành công ty đại diện Roc Nation Sports Brazil, khẳng định Vinicius hiện vận hành không khác gì một doanh nghiệp lớn:

"Dù còn trẻ, Vini đã là trụ cột của câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia lớn nhất thế giới. Cậu ấy sở hữu hai danh hiệu Champions League, là biểu tượng vượt khó của giới trẻ Brazil và luôn đi đầu trong các hoạt động xã hội chống phân biệt chủng tộc. Chính vì vậy, các thương hiệu tìm đến cậu ấy ngày một nhiều".

Ông Pena cũng cho biết, đằng sau Vinicius là cả một bộ máy chuyên nghiệp gồm CEO, CFO cùng các bộ phận pháp lý, thương mại, marketing và truyền thông để quản lý danh mục tài trợ cũng như quỹ từ thiện giáo dục mang tên anh.

Tài năng bùng nổ trên sân cỏ có thể giúp Real Madrid tiến tới các danh hiệu, nhưng giá trị thực sự biến Vinicius thành ngôi sao không thể thay thế lại nằm ở chính đế chế thương mại triệu đô mà anh xây dựng bên ngoài đường pitch.