Bí mật đằng sau body 6 múi gây sốt của Mai Tài Phến

Trong làng giải trí Việt, Mai Tài Phến không chỉ được biết đến với gương mặt điển trai, lúm đồng tiền duyên dáng mà còn gây ấn tượng mạnh bởi thân hình vạm vỡ, chuẩn mực. Để có được "body cực phẩm" với chiều cao 1,86m và cơ bụng sáu múi săn chắc, nam diễn viên đã trải qua một hành trình tập luyện khắc nghiệt cùng chế độ sinh hoạt vô cùng nghiêm ngặt.

Ít ai biết rằng, thuở mới chạm ngõ nghệ thuật, Mai Tài Phến sở hữu ngoại hình khá thư sinh và mảnh khảnh. Tuy nhiên, với định hướng trở thành một diễn viên đa năng, đặc biệt là chinh phục dòng phim hành động, anh đã quyết định bước vào lộ trình thay đổi thể hình toàn diện.

Nam diễn viên chọn Gym là phương pháp chủ đạo để xây dựng cơ bắp. Anh đặc biệt chú trọng vào các bài tập tạ cho phần thân trên như ngực, vai và bắp tay, giúp tạo nên khung người vững chãi và nam tính. Không dừng lại ở việc tập hình thể, để chuẩn bị cho các vai diễn nặng ký như Võ Tòng trong Đất rừng phương Nam hay hình tượng tay đấm trong Bình Báo, Mai Tài Phến còn dấn thân vào tập luyện võ thuật và rèn luyện thể lực cường độ cao. Sự lăn xả này giúp anh tự tin thực hiện các phân đoạn hành động nguy hiểm mà không cần đến diễn viên đóng thế, dù không ít lần gặp phải chấn thương ngay trên phim trường.

Gym là bộ môn Mai Tài Phến gắn bó nhiều năm nay (Ảnh: FBNV)

Một điểm khác biệt trong phương pháp giữ dáng của Mai Tài Phến chính là sự kết hợp giữa vận động mạnh và tĩnh tâm. Bên cạnh gym và chạy bộ, anh coi ngồi thiền là một phần không thể thiếu trong thời gian biểu hàng ngày. Có thể nói, ngoại hình "vạn người mê" của Mai Tài Phến không đơn thuần là kết quả của sự may mắn về gen di truyền, mà là thành quả của một quá trình tập luyện bền bỉ.