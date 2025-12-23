Bị loại từ vòng bảng SEA Games 33, U22 Indonesia bị phạt

Theo CNN Indonesia, U22 Indonesia cùng những đội tuyển môn khác không hoàn thành chỉ tiêu huy chương tại SEA Games 33 sẽ bị xem xét kỷ luật. “Chắc chắn sẽ có hình thức đánh giá rõ ràng, bao gồm cả khen thưởng lẫn xử phạt” , Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Surono phát biểu tại trụ sở Bộ Thanh niên và Thể thao ở Jakarta chiều 22/12.

Ông Surono cho biết có một số môn thi đấu không thể đạt được mục tiêu đề ra, trong đó có đội tuyển bóng đá U22 Indonesia không mang về ít nhất là huy chương bạc như kỳ vọng . Bên cạnh những bộ môn hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu, vẫn tồn tại các trường hợp buộc phải xem xét trách nhiệm.

U23 Indonesia và một số môn thi nhận án phạt vì không đạt được mục tiêu huy chương. (Nguồn: CNN Indonesia)

Theo ông Surono, chính phủ Indonesia sẽ có những bước đi tiếp theo, dù hình thức xử lý cụ thể hiện vẫn chưa được công bố. Một trong các biện pháp đang được cân nhắc là ngừng tài trợ cho công tác huấn luyện quốc gia đối với các bộ môn thể thao không đạt chỉ tiêu.

Lãnh đạo Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này là giữ sự thống nhất trong toàn bộ nền thể thao, đồng thời yêu cầu mỗi môn tự chịu trách nhiệm về thành tích và hướng phát triển của mình.

Tại SEA Games 2025 tổ chức ở Thái Lan, đoàn thể thao Indonesia giành tổng cộng 91 HCV, 111 HCB và 131 HCĐ, vượt xa chỉ tiêu huy chương do Bộ Thanh niên và Thể thao đề ra. Tuy vậy, những bộ môn không hoàn thành nhiệm vụ vẫn sẽ phải chịu sự đánh giá và điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.

Ở môn bóng đá, U22 Indonesia là đương kim vô địch. Họ cũng là á quân giải U23 Đông Nam Á năm nay. Tuy nhiên, đội tuyển xứ vạn đảo lại không vượt qua vòng bảng SEA Games 33. Thầy trò huấn luyện viên Indra Sjafri thua Philippines 0-1 ở trận ra quân. Chiến thắng 3-1 trước Myanmar sau đó không đủ để U22 Indonesia giành quyền đi tiếp.