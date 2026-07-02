Nhân vật đặc biệt đã bất ngờ trở thành ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản.

Sau thất bại trước Brazil, đội tuyển Nhật Bản dừng bước ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trang Star News đưa tin LĐBĐ Nhật Bản có ý định gia hạn hợp đồng với HLV Moriyasu thêm 1 năm. Mục đích là để ông Moriyasu tiếp tục dẫn dắt Samurai Xanh tại Asian Cup 2027 (diễn ra đầu năm 2027).

Tuy nhiên, hợp đồng ngắn hạn kiểu này dường như khó thuyết phục được HLV Moriyasu - người đã gắn bó với đội tuyển Nhật Bản từ năm 2018 đến nay. Star News cho biết, nếu ông Moriyasu không nhận lời, HLV đội U21 Nhật Bản là Koji Oiwata sẽ được đôn lên ĐTQG. Nhưng ông Koji Oiwata cũng đang có một mục tiêu cho riêng mình với U21 Nhật là hướng tới Olympic 2028.

Giữa nhiều luồng dư luận, bất ngờ xuất hiện một ứng viên mang tên Keisuke Honda. Cựu tiền vệ AC Milan công khai bày tỏ mong muốn được dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản:

"Tôi biết điều này có thể gây tranh cãi, nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi thấy tin tức rằng họ đang đề nghị HLV Hajime Moriyasu gia hạn hợp đồng một năm. Nhưng nếu đó chỉ là một đề nghị tạm thời vì họ không tìm được ứng viên nào khác vậy tại sao không thử trao cơ hội cho tôi trong một năm? Nếu chúng ta thua ở Asian Cup, liên đoàn có thể sa thải tôi mà không cần hỏi bất cứ câu hỏi nào. Tôi sẵn sàng đối mặt với thử thách đó".

HLV Honda dẫn dắt đội tuyển Campuchia tại AFF Cup 2020

Những kinh nghiệm dẫn dắt của HLV Keisuke Honda đều đến trong giai đoạn dẫn dắt ĐTQG và U23 Campuchia từ 2018 đến 2023. Trong giai đoạn này, ông đã cùng bóng đá Campuchia đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng phải nếm trải khá nhiều thất bại trước các đội tuyển Việt Nam.