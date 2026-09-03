Bị loại khỏi FIFA ASEAN Cup, tiền vệ đang chơi ở Anh quay lưng với đội tuyển Bangladesh

Cơn dằn dỗi của Cuba Mitchell, tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Sunderland đang khuấy đảo không khí chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Bangladesh.

Mâu thuẫn giữa tiền vệ 20 tuổi Cuba Mitchell và Liên đoàn bóng đá Bangladesh (BFF) vừa lên tới đỉnh điểm sau khi cầu thủ này bị gạch tên khỏi danh sách tập trung chuẩn bị cho giải đấu khu vực. Động thái phản ứng tức thì của cựu học viên lò Sunderland là xóa sạch toàn bộ hình ảnh liên quan đến đội tuyển quốc gia trên tài khoản Instagram cá nhân.

Ảnh chụp màn hình tài khoản Instagram cá nhân của Cuba Mitchell.

Nguyên nhân bắt nguồn từ quyết định của HLV trưởng Thomas Dooley khi ông không điền tên Mitchell trực tiếp vào trại huấn luyện chính thức. Thay vào đó, chiến lược gia người Đức yêu cầu tiền vệ này phải trải qua một buổi thử việc trước khi được xem xét bổ sung.

Cuba Mitchell không phải một cầu thủ xa lạ với Bangladesh. Tiền vệ 20 tuổi từng khoác áo đội tuyển quốc gia và hiện thi đấu tại Anh. Tuy nhiên, Dooley cho rằng ông cần trực tiếp xem cầu thủ này thể hiện trước khi đưa ra quyết định.

“Tôi chưa xem cậu ấy thi đấu. Tôi không đưa bất kỳ ai vào đợt tập trung chính mà chưa xem và cũng không biết cậu ấy là mẫu cầu thủ như thế nào”, Dooley nói với tờ Bangla Tribune và nhấn mạnh, ngoại trừ những ngôi sao đang chơi tại Premier League hay giải Hạng Nhất Anh, mọi cầu thủ khác đều phải tuân thủ quy trình đánh giá thực tế này.

HLV Thomas Dooley (bên phải) trong một buổi tập của đội tuyển Bangladesh.

Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng khi xuất hiện thông tin tranh chấp về chi phí di chuyển. Dù đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia, Mitchell được cho là phải tự bỏ tiền túi chi trả toàn bộ chi phí đi lại nếu muốn tham dự buổi thử việc nói trên.

Đây không phải lần đầu tiên Mitchell vướng vào bê bối với bóng đá Bangladesh. Hồi tháng 1, anh từng đơn phương chấm dứt hợp đồng sớm với CLB nhà giàu Bashundhara Kings chỉ sau 6 tháng gắn bó trong bản hợp đồng thời hạn 3 năm với lý do bị nợ lương. Tiền vệ trẻ này hiện đã chuyển sang khoác áo Stratford Town FC, một đội bóng chơi ở giải hạng thấp của Anh.

Cuba Mitchell khi còn khoác áo U21 Sunderland.

Đợt hội quân lần này của đội tuyển Bangladesh kéo dài ba tuần, bắt đầu từ ngày 27/8 để hướng tới FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu diễn ra từ ngày 24/9 đến ngày 4/10 tại Jakarta, Indonesia. Trong danh sách được ông Dooley triệu tập, Sourav Dewan là gương mặt mới duy nhất nhờ phong độ ấn tượng tại Mohamedan Sporting Club.

Bên cạnh đó, danh sách đợt này tạm thời vắng mặt dàn sao đang thi đấu ở nước ngoài như Hamza Choudhury, Shamit Shome, Zayyan Ahmed, Fahamedul Islam và Tariq Kazi do vướng lịch trình tại CLB chủ quản và sẽ hội quân sau.

Bangladesh góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 với tư cách đội thay thế Ấn Độ, sau khi đại diện Nam Á rút lui để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Brazil vào tháng 10. Tại giải đấu này, Bangladesh rơi vào bảng A của Premier Division cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore; trong khi bảng B hội tụ Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Pakistan.