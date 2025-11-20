Bị làm khó lịch thi đấu, Futsal Việt Nam vẫn tự tin tranh HCV SEA Games 33

Đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Thịnh Phát tự tin cùng tuyển futsal Việt Nam cạnh tranh huy chương vàng SEA Games 33. ẢNH: TÂM HÀ

PHÓNG VIÊN: Quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 của đội tuyển futsal Việt Nam đến hiện tại thế nào?

- HLV Diego Giustozzi trả lời: Ba tuần trước khi sang Thái Lan, mọi thứ đều ổn. Dựa vào những gì tôi đã quan sát trong các trận giao hữu và giải đấu gần là vòng loại Futsal châu Á 2026, tôi có thể đảm bảo rằng đội tuyển futsal Việt Nam đã sẵn sàng cả về tinh thần lẫn chiến thuật.

Trong 2 tuần đầu của đợt tập trung trở lại, chúng tôi tập trung cải thiện thể chất. Bởi tôi tin nếu làm tốt điều này, đội tuyển futsal Việt Nam có thể vượt lên trên các đối thủ. Ba tuần còn lại, toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ, và tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mà các học trò đang thể hiện.

Bên cạnh sự trở lại kịp thời của các cựu binh như Trần Thái Huy hay Đinh Công Viên sau chấn thương, đội tuyển futsal Việt Nam cũng vắng vài cái tên quen thuộc, đặc biệt là Hồ Văn Ý. Có vẻ như ông không lo lắng về điều này cho lắm?

- HLV Diego Giustozzi: Đúng là tôi không lo lắng về việc thiếu vắng bất kỳ cái tên nào cả. Tôi đã có những phương án nhân sự trong đầu rồi! Tôi hài lòng với những gì mà toàn đội lẫn từng cá nhân đang thể hiện.

Đội tuyển futsal Việt Nam có khoảng 15 cầu thủ đủ năng lực thi đấu ngay lập tức. Điều này rất quan trọng, và lúc này tôi đang cố gắng để các thành viên còn lại có thể bắt nhịp chung với mọi người. Tôi có 2-3 cầu thủ mới trở lại sau chấn thương, cùng một vài cầu thủ trẻ sẵn sàng cống hiến.

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Đội tuyển futsal Việt Nam có những phương án tốt cho từng vị trí. Chúng tôi có nhiều fixo xuất sắc như cựu binh Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thịnh Phát và cầu thủ trẻ Nguyễn Đa Hải. Cánh phải (ala phải) rất ổn. Trong khi cánh trái thì có một cầu thủ mới trở lại sau chấn thương, nên đây có thể là vị trí chúng tôi cần tập trung cải thiện. Tuy nhiên, các ala phải hoàn toàn có thể trám sang cánh đối diện, và các cầu thủ của tôi luôn thi đấu tốt dù phải chơi trái sở trường.

Futsal Thái Lan đang thống trị tại SEA Games và có lợi thế sân nhà. Trong khi đó, Indonesia đang vươn lên đầy mạnh mẽ. Còn đội tuyển futsal Việt Nam có lịch thi đấu không thuận lợi vì phải đá 4 ngày liên tiếp. Ông nghĩ thế nào?

- HLV Diego Giustozzi: Tôi cho rằng, đội futsal đáng gờm nhất tại SEA Games 33 là Indonesia. Họ tiến bộ rất nhanh và đã thắng cả Thái Lan trong lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, Indonesia cùng Thái Lan sẽ là những đối thủ chính của đội tuyển futsal Việt Nam.

Vì Thái Lan là chủ nhà nên có vẻ họ đã sắp xếp lịch thi đấu có lợi cho mình. Dường như họ muốn rút ngắn thời gian thi đấu để có thể triệu tập cầu thủ tốt nhất của họ là Muhammad Osamanmusa.

Đội tuyển futsal Việt Nam phải thi đấu liên tục 4 ngày, chỉ vì họ muốn tránh thời điểm Muhammad bận đá FIFA Days. Tôi không thích điều đó. Ví dụ, trận thứ 3 của chúng tôi kết thúc vào khoảng 23 giờ đêm, nhưng trận tiếp theo lại diễn ra lúc 15 giờ chiều hôm sau. Điều này khiến chúng tôi chỉ có vài giờ để cầu thủ hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu. Tôi không hài lòng với lịch thi đấu của giải, điều đó gây bất lợi cho cầu thủ.

Đội tuyển futsal Việt Nam còn 3 tuần chuẩn bị cho SEA Games 33. ẢNH: TÂM HÀ

Tuy nhiên, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ biến điều này thành động lực và năng lượng chiến đấu. Chúng tôi sẽ bước vào giải đấu mà không viện cớ, hướng tới mục tiêu chiến thắng.

Vậy mục tiêu của đội tuyển futsal Việt Nam tại SEA Games 33?

- HLV Diego Giustozzi: Tại SEA Games 33, đội tuyển futsal Việt Nam có lịch thi đấu rất bất lợi. Chúng tôi là đội duy nhất phải thi đấu liên tục 4 ngày không nghỉ. Trong khi đó, Thái Lan có 1 ngày nghỉ trước khi gặp chúng tôi, Indonesia cũng vậy. Nhưng tôi vẫn tự tin vào đội bóng của mình. Các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều, và tôi rất mong chờ xem họ thể hiện ra sao khi phải đối đầu liên tục với Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Tôi muốn thấy đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu với khát khao lớn nhất và hướng tới tấm huy chương vàng.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!