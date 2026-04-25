Bi kịch tại thác nước: Cầu thủ 27 tuổi tử vong sau cú nhảy định mệnh

Vào ngày 21.4, cầu thủ bóng đá Reyam Lucas (27 tuổi) cùng nhóm bạn đến tham quan thác Pancada Grande - ngọn thác cao nhất vùng duyên hải bang Bahia (cao 68m). Theo lời kể của các nhân chứng, Reyam đã thực hiện một cú nhảy xuống hồ nước dưới chân thác. Sau khi tiếp nước, anh không nổi lên trở lại và mất tích giữa dòng nước dữ.

Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn gồm cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và người dân địa phương đã diễn ra trong nhiều giờ trước khi thi thể anh được tìm thấy.

Reyam Lucas qua đời sau cú nhảy xuống thác nước (Ảnh: JamPress)

Reyam Lucas không chỉ là trụ cột của đội bóng nghiệp dư Soneca Paredão mà còn là một gương mặt nổi bật trên Instagram với tài khoản "Reyam Sorte" (hơn 20.000 người theo dõi).

"Anh ấy luôn là nguồn năng lượng tích cực, cháy hết mình cả trong lẫn ngoài sân cỏ", một đồng đội nghẹn ngào chia sẻ.

Mặc dù các dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một vụ tai nạn đuối nước ngoài ý muốn, cơ quan chức năng vẫn đang triển khai các bước pháp lý cần thiết. Thi thể đã được chuyển đi để khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân tử vong chính xác. Cảnh sát đang làm việc với những người đi cùng để làm rõ bối cảnh trước khi nạn nhân nhảy xuống nước.

Cái chết của Reyam Lucas đã khiến các đồng đội của anh vô cùng đau lòng (Ảnh: JamPress)

Vụ việc một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm tại các khu vực thác nước cao, nơi có dòng chảy xiết và địa hình lòng hồ phức tạp. Sự ra đi của cầu thủ trẻ để lại khoảng trống lớn trong lòng gia đình, bạn bè và người hâm mộ tại quê nhà Nova Ibiá.