Bi kịch con trai Hoàng Phi Hồng: Võ công cao cường, 21 tuổi bị hại chết

Loạt phim Hoàng Phi Hồng của Lý Liên Kiệt khắc họa hình tượng anh hùng nghĩa hiệp của ông một cách sống động, phần lớn tình cảm yêu mến của mọi người dành cho Hoàng Phi Hồng đều chịu ảnh hưởng từ phim ảnh. Tuy nhiên, đây chỉ là hình tượng Hoàng Phi Hồng trên màn ảnh, vẫn có sự khác biệt nhất định so với Hoàng Phi Hồng trong lịch sử chân thực.

Cuộc đời của Hoàng Phi Hồng

Hoàng Phi Hồng (1847 - 1925) là bậc thầy Hồng Quyền cuối thời Thanh – đầu thời Dân Quốc, một nhân vật huyền thoại trong giới võ thuật Trung Hoa. Quyền pháp của ông vang danh khắp nơi, lưu truyền muôn đời, đặc biệt là Hổ Hạc Song Hình Quyền, Thiết Tuyến Quyền, Công Tự Phục Hổ… được truyền bá rộng rãi. Môn phái của ông ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, đến nay vẫn còn được lưu truyền ở châu Á, châu Âu và Mỹ.

Hoàng Phi Hồng là cao thủ nổi tiếng cuối đời nhà Thanh

Danh tiếng của Hoàng Phi Hồng trong giới võ lâm Quảng Đông có thể nói là “như sấm bên tai”, ai cũng biết, ai cũng nghe. Ông không chỉ tinh thông võ thuật mà còn nổi tiếng trong ngành y, là người sáng lập y quán “Bảo Chi Lâm”. Ngoài ra, ông thường trừ gian diệt ác, ra tay giúp người, được thiên hạ kính trọng ca ngợi.

Năm 1924, xảy ra xung đột giữa thương đoàn Quảng Châu và chính phủ, dẫn đến “Sự biến thương đoàn”. Khi chính phủ trấn áp, lửa lớn thiêu rụi khu phố thương mại Tây Quan. Dù Hoàng Phi Hồng không tham gia đấu tranh vũ trang, nhưng Bảo Chi Lâm nằm ngay Tây Quan nên không tránh khỏi tai họa. Ông trở thành nạn nhân vô tội.

Sau khi Bảo Chi Lâm bị thiêu rũ, giấy bạc và dược liệu quý giá bên trong hóa thành tro bụi. Y quán mà ông dành cả đời tâm huyết xây dựng tan tành trong một đêm. Lúc này ông đã lớn tuổi, sức lực và thời gian không cho phép ông vực dậy. Ông chỉ có thể sống lay lắt bằng chút tiền tiết kiệm ít ỏi, từ đó tinh thần sa sút, u uất. Sáu tháng sau khi Bảo Chi Lâm bị cháy, Hoàng Phi Hồng bệnh nặng qua đời tại bệnh viện Phương Tiện thành Tây Quảng Châu.

Thành tựu võ thuật của Hoàng Phi Hồng là điều ai cũng thừa nhận, nhưng con cháu hậu duệ của ông lại không ai nối nghiệp, không ai theo đuổi nghiên cứu võ thuật.

Hoàng Phi Hồng từng kết hôn bốn lần, nhưng đều là vợ kế. Năm 23 tuổi, ông cưới vợ đầu là họ La, nhưng chỉ ba tháng sau bà qua đời. Năm 40 tuổi, ông cưới vợ thứ hai họ Mã, sinh hai con trai hai con gái, nhưng bà Mã cũng sớm mất. Năm 46 tuổi, ông cưới vợ thứ ba họ Sầm, sinh hai con trai, nhưng bà cũng sớm qua đời. Ba người vợ lần lượt mất khiến ông không dám tái hôn, có tin đồn ông “khắc vợ”.

Năm 1915, khi 59 tuổi, ông lấy Mạc Quế Lan (người được cho là nguyên mẫu của Thập Tam Di) làm thiếp. Mạc Quế Lan qua đời năm 1982, thọ 90 tuổi.

Con trai là thần đồng võ học yểu mệnh

Con trai cả của Hoàng Phi Hồng là Hoàng Hán Lâm, con của vợ thứ hai họ Mã. Sau khi Bảo Chi Lâm bị cháy, ông cũng mất việc. Khi Hoàng Phi Hồng nghèo khó, Hoàng Hán Lâm luôn ở bên chăm sóc cha cho đến khi ông qua đời. Thông tin về năm sinh năm mất và hậu duệ của Hoàng Hán Lâm không được ghi chép rõ ràng.

Hoàng Hán Sâm là em ruột Hoàng Hán Lâm, cùng mẹ họ Mã. Trong số các con, ông được cha yêu thích nhất, được truyền hết võ công. Hoàng Hán Sâm không phụ lòng Hoàng Phi Hồng, luyện thành một thân võ nghệ, được truyền chân truyền.

Hoàng Hán Sâm rất giống cha, đặc biệt tính cách thích bênh vực kẻ yếu, thấy bất bình ắt ra tay. Nhưng kết cục của ông lại là đòn chí mạng với Hoàng Phi Hồng.

Hoàng Phi Hồng có 4 người con trai

Nhờ võ nghệ cao cường, Hoàng Hán Sâm làm việc trong đội hộ vệ thương thuyền. Nhưng ông bị thủ lĩnh đội hộ vệ Trương Ngu Thất (biệt danh “Quỷ Nhãn Lương”) ghen ghét. Năm 1919, Trương Ngu Thất khiêu chiến Hoàng Hán Sâm, muốn phân cao thấp. Kết quả chỉ ba chiêu, Hoàng Hán Sâm đánh bại đối thủ, khiến Trương Ngu Thất mất hết mặt mũi.

Sau khi thua trận, bề ngoài Trương Ngu Thất giả vờ hòa khí, nhưng âm thầm lập kế giết người. Một lần ông ta mời Hoàng Hán Sâm uống rượu, nhân lúc say mà hạ thủ. Hoàng Hán Sâm qua đời khi mới 21 tuổi.

Con trai thứ ba của Hoàng Phi Hồng là Hoàng Hán Khu. Mẹ ông là người vợ họ Sầm của Hoàng Phi Hồng. Sau khi gia đạo suy vi và cha qua đời, Hoàng Hán Khu còn nhỏ. Ông cùng em trai Hoàng Hán Hy theo mẹ kế Mạc Quế Lan sang Hồng Kông (Trung Quốc) sinh sống. Mạc Quế Lan không có con, xem hai anh em như con ruột.

Con trai thứ tư của Hoàng Phi Hồng là Hoàng Hán Hy, cùng mẹ với Hoàng Hán Khu. Sau khi Hoàng Phi Hồng mất, ông theo mẹ kế sang Hồng Kông (Trung Quốc). Hoàng Hán Hy không được truyền chân truyền võ công của cha, dù ngoại hình giống cha nhưng không hiểu gì về Hồng Quyền, nghề nghiệp cũng không liên quan đến võ thuật. Tuy nhiên, ông có một người con trai là Hoàng Nguyên Đức.

Hoàng Nguyên Đức là cháu trai của Hoàng Phi Hồng

Hoàng Nguyên Đức là cháu đích tôn của Hoàng Phi Hồng, là người kế thừa thương hiệu Bảo Chi Lâm, kiêm Chủ tịch Công ty Dược phẩm Hoàng Phi Hồng Hồng Kông. Ông chịu ảnh hưởng gia đình, quyết tâm truyền thừa y đức của ông nội, năm 2001 thành lập Bảo Chi Lâm Dược Nghiệp với số vốn đầu tư lên đến hàng chục triệu.

Việc Hoàng Phi Hồng không cho hậu duệ học võ có ba lý do chính: Đầu tiên, đệ tử yêu quý của Hoàng Phi Hồng là Lương Khoan (theo học từ nhỏ, trở thành trợ thủ đắc lực) vì tính hiếu thắng mà bị ám sát trên đường phố khi còn trẻ.

Thứ hai, con trai thứ Hoàng Hán Sâm bị người khác giết hại. Thứ ba là do Bảo Chi Lâm bị thiêu rụi.

Những mất mát này khiến Hoàng Phi Hồng đau lòng, quyết định không truyền võ cho con cháu. Vì vậy, trong nhiều thế hệ hậu duệ, không ai theo nghề võ thuật. Võ công của ông chủ yếu được truyền cho các đệ tử.

Hiện nay, hầu hết hậu duệ của Hoàng Phi Hồng sống và làm việc ở Hồng Kông (Trung Quốc), sự nghiệp ổn định, cuộc sống khá tốt. Điều này phần lớn nhờ công lao của Mạc Quế Lan đã vất vả xây dựng nền tảng vững chắc cho gia đình sau khi sang Hồng Kông.