Bi kịch chấn động làng boxing Nhật Bản, 2 võ sĩ qua đời chỉ cách nhau 1 ngày

Làng quyền Anh Nhật Bản đang bao trùm trong bầu không khí tang thương sau khi hai võ sĩ trẻ tuổi lần lượt qua đời vì chấn thương não chỉ trong vòng 24 giờ, cùng xuất phát từ các trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu Korakuen Hall, Tokyo.

Ngày 2/8, Hiromasa Urakawa (28 tuổi) bước vào trận so găng với Yoji Saito. Trận đấu căng thẳng kéo dài đến hiệp 8 trước khi Urakawa dính cú knock-out trực diện. Dù được cấp cứu khẩn cấp và trải qua phẫu thuật não, võ sĩ này đã trút hơi thở cuối cùng vài ngày sau đó vì chấn thương quá nặng.

Hiromasa Urakawa qua đời

Điều đau lòng hơn, chỉ một ngày trước đó, Shigetoshi Kotari – 28 tuổi cũng đã tử vong vì chấn thương não sau trận tranh đai với Yamato Hata. Kotari gục ngã ngay trên võ đài, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng không thể qua khỏi.

Shigetoshi Kotari qua đời trước đó 1 ngày

Ủy ban Quyền Anh Nhật Bản (JBC) cho biết cả hai ca đều được chăm sóc y tế tại chỗ và vận chuyển đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, diễn biến liên tiếp này đã khiến cơ quan quản lý phải ngay lập tức ra quyết định rút ngắn các trận đấu thuộc Liên đoàn Quyền Anh OPBF từ 12 hiệp xuống còn 10 hiệp nhằm giảm thiểu rủi ro cho các võ sĩ.

Hiromasa Urakawa để lại thành tích chuyên nghiệp 10 trận thắng, 4 thua, trong đó có 7 lần knock-out đối thủ. Sự ra đi của anh, cùng cái chết của Kotari, được xem là một trong những cú sốc lớn nhất của quyền Anh hiện đại tại Nhật Bản. Trước đó không lâu, vào tháng 2 năm nay, võ sĩ người Ireland John Cooney cũng đã qua đời vì xuất huyết não sau một trận đấu.

Những mất mát liên tiếp này đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ an toàn trong môn thể thao khốc liệt bậc nhất hành tinh, đồng thời khiến làng quyền Anh quốc tế phải nhìn lại công tác bảo hộ và chăm sóc y tế cho các võ sĩ trên võ đài.