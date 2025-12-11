Bi hài: HLV Malaysia ép học trò giả vờ chấn thương để rút khỏi SEA Games

“Chuyện gây sốc trong làng điền kinh Malaysia! Một người mẹ tiết lộ HLV đã gây áp lực buộc con trai bà giả vờ chấn thương để rút khỏi SEA Games 2025 dù hoàn toàn khỏe mạnh”, đây là tiêu đề gây xôn xao vừa được hãng truyền thông uy tín Siamsport của Thái Lan đăng tải sáng 10/12.

Theo Siamsport, mẹ của VĐV điền kinh triển vọng người Malaysia, Danish Irfan, đã tiết lộ rằng huấn luyện viên đã ép con trai bà viết thư viện lý do "đau lưng" để rút lui khỏi nội dung tiếp sức 4x100m tại SEA Games 2025, mặc dù kết quả khám sức khỏe xác nhận anh hoàn toàn khỏe mạnh. Bà cho rằng đây là một động thái nhằm tước đi cơ hội của một vận động viên có thành tích tốt hơn (10,61 giây) để nhường chỗ cho một vận động viên chạy chậm hơn nhưng giàu kinh nghiệm hơn!

Danish Irfan vừa giành huy chương bạc 100m tại Giải điền kinh trẻ ASEAN với thành tích 10,61 giây, qua đó lọt vào nhóm 4 VĐV có thành tích xuất sắc nhất cho đội tiếp sức 4x100m hướng tới SEA Games 2025. Anh còn xuất sắc giành thêm 2 huy chương vàng ở các nội dung 200m và 4x100m.

Thế nhưng Liên đoàn Điền kinh Malaysia (MA) vẫn lấy “lá đơn xin rút” - vốn theo gia đình là bị ép buộc - làm lý do gạch tên anh khỏi danh sách.

Danish Irfan bị ép giả vờ chấn thương để rút khỏi SEA Games.

“Đây là một vấn đề gây sốc làm chấn động làng điền kinh Malaysia…

Điều đáng thất vọng là tên của vận động viên Danish Irfan đã bị loại bỏ, trong khi vận động viên kỳ cựu Khairul Hafiz Jantat lại được chọn vào đội tiếp sức 4x100m, mặc dù thành tích tốt nhất của Jantat chỉ là 10,78 giây tại giải Innotex và 11,22 giây tại giải Malaysian Open” – Siamsport bình luận.

Trang Siamsport viết thêm: “Mẹ của Danish Irfan, Noor Haslinda khẳng định rằng hành động này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tính liêm chính và đạo đức của đội ngũ huấn luyện, đặc biệt khi các vận động viên trẻ được dạy cách nói dối để thao túng việc lựa chọn đội tuyển.

Giờ đây, rõ ràng là Danish Irfan đã không được thi đấu. Thư từ và đơn kháng cáo đã được gửi đi, nhưng thời hạn đã trôi qua, và Ủy ban Olympic Malaysia (OCM) đã bác bỏ đơn kháng cáo."