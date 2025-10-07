Bị FIFA tung bằng chứng dùng hồ sơ giả mạo, LĐBĐ Malaysia bất ngờ lấy lý do "gửi nhầm file"

Vào ngày 6/10, FIFA đã đăng tải đầy đủ tài liệu về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano thi đấu cho đội tuyển Malaysia.
Tổ chức đầu não của bóng đá thế giới chỉ ra những sai lệch trong hồ sơ của 7 cầu thủ nói trên và kết luận họ đã thi đấu cho đội tuyển Malaysia trái phép. FIFA cho rằng án phạt dành cho LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch là xứng đáng.
LĐBĐ Malaysia mới đây đã có động thái đáp lại tuyên bố từ FIFA: "Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định rằng mô tả được đưa ra trong quyết định của FIFA là không chính xác. Tuyên bố rằng các cầu thủ “đã có hoặc biết về các tài liệu giả mạo” là vô căn cứ vì cho đến nay chưa có bằng chứng chắc chắn nào được đưa ra.
FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ liên quan trong vụ việc là công dân hợp pháp của Malaysia.
Như đã giải thích trước đó, lỗi xảy ra là do nộp sai văn bản, một nhân viên đã tải nhầm tài liệu từ một người đại diện thay vì tài liệu chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia (JPN) cấp.
Một đơn kháng cáo chính thức hiện đang được chuẩn bị bằng cách sử dụng các tài liệu gốc hợp lệ và được Chính phủ Malaysia chứng nhận. FAM sẽ đệ đơn kháng cáo chính thức liên quan đến kết luận này và vẫn cam kết bảo vệ sự toàn vẹn của bóng đá Malaysia dựa trên các sự kiện và tài liệu xác thực".
Trước đó, theo hồ sơ mà FIFA thu thập được, nơi sinh của ông/bà của 7 cầu thủ nhập tịch tuyển Malaysia đều không phải ở Malaysia như LĐBĐ Malaysia khẳng định ban đầu. Vì thế, họ không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.
Cầu thủ
Ông/Bà của cầu thủ
Nơi sinh (theo hồ sơ do LĐBĐ Malaysia nộp)
Nơi sinh (theo hồ sơ do FIFA thu thập được)
Gabriel Felipe Arrocha
María Belen Concepción Martín
Malacca, Malaysia
Santa Cruz de la Palma, Tây Ban Nha
Facundo Tomás Garcés
Carlos Rogelio Fernandez
Penang, Malaysia
Villa María Selva, Santa Fé de la Cruz, Argentina
Rodrigo Julián Holgado
Omar Eli Holgado Gardon
George Town, Malaysia
Caseros, Buenos Aires, Argentina
Imanol Javier Machuca
Concepción Agueda Alaniz
Penang, Malaysia
Roldán, Argentina
João Vítor Brandão Figueiredo
Nair de Oliveira
Johore, Malaysia
Abre Campo, Brazil
Jon Irazabal Iraurgui
Gregorio Irazabal y Lamiquiz
Kuching, Sarawak, Malaysia
Villa de Guernica y Luno, Viscaya, Tây Ban Nha
Héctor Alejandro Hevel Serrano
Hendrik Jan Hevel
Mallaca Straits Settlements, Malaysia
The Hague, Hà Lan
Được biết, quy trình kháng cáo có nhiều bước và sẽ kéo dài nhiều tuần. Do đó, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng chưa thể ngay lập tức đưa ra một án phạt bổ sung dành cho LĐBĐ Malaysia. Trước mắt, đội tuyển Malaysia vẫn sẽ tiếp tục hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027 với 2 trận gặp tuyển Lào trong tháng 10/2025 mà không thể sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA treo giò.