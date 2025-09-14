Bị đồn hẹn hò với vợ goá của Diogo Jota, đồng đội của Ronaldo nổi

Trong những ngày qua, dư luận Bồ Đào Nha và làng bóng đá châu Âu xôn xao trước tin đồn tiền vệ Ruben Neves có quan hệ tình cảm với Rute Cardoso – vợ góa của cố tiền đạo Diogo Jota. Trước những thông tin sai lệch này, ngôi sao người Bồ đã chính thức lên tiếng, thể hiện sự phẫn nộ và khẳng định tuyệt đối không có chuyện đó.

Nguồn cơn bắt đầu khi tạp chí giải trí TV Guia số ra ngày 10/9 đưa hình ảnh Ruben Neves cùng Rute Cardoso lên trang bìa, kèm chú thích ám chỉ hai người có mối quan hệ tình cảm. Tấm ảnh được cắt cúp theo cách dễ gây hiểu nhầm, khiến công chúng bất ngờ và bàn tán dữ dội. Nhiều trang mạng xã hội cũng lan truyền lại bức hình, tạo nên một làn sóng tin đồn không kiểm chứng.

Hình ảnh Ruben Neves và Rute Cardoso xuất hiện góc trái trên trang nhất tạp chí TV Guia ngày 10/9 gây hiểu nhầm, Neves đã nổi giận

Ngay sau khi sự việc bùng phát, Ruben Neves đã đăng tải thông điệp trên trang cá nhân để làm rõ. Tiền vệ thuộc CLB Al Hilal (Saudi Arabia) cho biết anh cảm thấy bị xúc phạm khi câu chuyện hoàn toàn bịa đặt lại được phóng đại như một sự thật. "Đó là sự lựa chọn đầy bất hạnh và thiếu tôn trọng. Họ đã bóp méo hình ảnh của tôi và gia đình tôi", Neves nhấn mạnh.

Ngôi sao sinh năm 1997 cũng khẳng định đời tư của anh hoàn toàn minh bạch. Neves đã kết hôn với Debora Lourenço, bạn gái từ thời niên thiếu, và hiện cả hai có với nhau ba người con. Gia đình chính là nền tảng lớn nhất trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Chính vì vậy, anh cho rằng việc đặt điều về mối quan hệ tình cảm với vợ góa đồng đội quá cố là điều không thể chấp nhận.

Không chỉ bác bỏ tin đồn, Ruben Neves còn dành nhiều lời chia sẻ xúc động về tình bạn với Diogo Jota – đồng đội thân thiết ở tuyển Bồ Đào Nha. "Hơn cả bạn bè, chúng tôi là gia đình. Sự mất mát to lớn vừa qua không bao giờ thay đổi điều đó", Neves viết. Lời khẳng định này vừa như một sự tri ân, vừa là cách anh bảo vệ danh dự cho cả Jota lẫn Rute Cardoso trước những lời bàn tán độc ác.

Ruben Neves luôn ở bên gia đình Jota sau tai nạn hồi tháng 7

Được biết, sau tai nạn giao thông thương tâm hồi đầu tháng 7 khiến Diogo Jota và em trai thiệt mạng, Ruben Neves đã nhiều lần hỗ trợ tinh thần và giúp đỡ gia đình Jota vượt qua nỗi đau. Anh và Rute Cardoso có những lần xuất hiện chung trong các hoạt động tưởng niệm và quyên góp, nhưng hoàn toàn mang tính chất bạn bè và tình đồng đội.

Truyền thông Bồ Đào Nha cũng lên tiếng về những hình ảnh dễ gây hiểu nhầm không chỉ làm tổn thương người trong cuộc mà còn tạo ra áp lực khủng khiếp với gia đình họ. Với Ruben Neves, anh lựa chọn đối mặt bằng cách phủ nhận dứt khoát và khẳng định niềm tin vào gia đình. Đồng thời, anh cũng nhắn nhủ công chúng hãy tôn trọng ký ức của người đã khuất.

Hiện tại, Neves tiếp tục tập trung thi đấu cho Al Hilal và tuyển Bồ Đào Nha. Trước sóng gió truyền thông, tiền vệ 27 tuổi càng cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh trong cách bảo vệ gia đình cũng như danh dự bản thân.