Bị dân tình đặt lên bàn cân so sánh, Bò Chảnh không ngại đáp trả

Bò Chảnh, sinh năm 1998, là một TikToker nổi bật với phong cách năng động, cá tính và thường xuyên chia sẻ những nội dung hài hước, gần gũi. Cô cũng từng được biết đến là có mối quan hệ thân mật với Xemesis.

Trong số hơn 100.000 lượt theo dõi trên TikTok Bò Chảnh, có người ủng hộ nhưng cũng có bộ phận tỏ ra "không ưa" cô nàng. Bởi từng có tin đồn hẹn hò với Xemesis, cô thậm chí còn bị bị dân tình đem ra so sánh với Xoài Non (Phạm Trang), vợ cũ của Xemesis. Cụ thể, có ý kiến bình luận dưới bài đăng của Bò Chảnh rằng: "Xin lỗi chị không xin bằng một phần của Xoài Non luôn".

Trước những lời so sánh này, Bò Chảnh không ngần ngại đáp trả một cách tinh tế và đầy tự tin: "Chị thấy chị xinh hơn em đó". Lời đáp trả của Bò Chảnh nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng, cho thấy cô là người tự tin và không dễ bị ảnh hưởng bởi những lời so sánh.

Mặc dù bị dân tình đem ra so sánh với Xoài Non, Bò Chảnh đã thể hiện sự tự tin và bản lĩnh khi không để những lời so sánh ảnh hưởng đến mình. Quan điểm của cô là mỗi người có một phong cách riêng và không cần phải so sánh. Bò Chảnh cũng cho thấy mình là người mạnh mẽ, tự tin và luôn biết cách bảo vệ bản thân trước những ý kiến trái chiều.

Sau ly hôn với Xoài Non, Xemesis đã có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên Bò Chảnh. Cặp đôi bên nhau từ những chuyến du lịch đến những buổi hẹn hò lãng mạn. Đặc biệt, họ cùng nhau đến Six Senses Ninh Vân Bay – một trong những resort đắt đỏ nhất Việt Nam – nơi trước đây Xemesis và Xoài Non đã từng công khai ngày cưới.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, cô nàng không còn liên quan đến nam streamer giàu có nữa. Hồi tháng 2, Bò Chảnh nhắn tin trong kênh chat với fan, thông báo đã chấm dứt mối quan hệ đang có. Theo chia sẻ, cô "tổn thương vì bị nói dối". Hot girl Khánh Hòa cho biết thêm rằng cô đã hết lòng, khi đối phương có vấn đề thường chọn cách bào chữa cho họ vì tin rằng họ không cố ý. “Khi có ai đó làm gì không tốt với mình thay vì nói ra để lần sau họ ngưng lặp lại mình lại tỏ vẻ hiểu chuyện và bỏ qua vì muốn làm cô bé ngoan” - Bò Chảnh viết.