Lý do khiến HLV Ishii không hài lòng ra mặt với truyền thông Thái Lan vì thời gian qua, ông đã bị đặt nhiều dấu hỏi về bản danh sách triệu tập cho tháng 6 này. Ngoài một vài trường hợp vắng mặt bất khả kháng như Supachok, Suphanat và Gusvtasson do chấn thương, Mickelson và Weerathep vì lý do cá nhân, ông đã gạch tên hàng loạt gương mặt quen thuộc trên tuyển gồm Sarach Yooyen, Kritsada Kaman hay Bordin Phala...

Thay vào đó, vị HLV người Nhật Bản trao cơ hội cho nhiều gương mặt lạ, với 9 người chỉ có tối đa 4 lần ra sân cho ĐTQG. Đây không hẳn là kế hoạch “trẻ hóa” của Ishii vì ông vẫn gọi các lão tướng như Elias Dolah, Saranon Anuin hay Chanathip Songkrasin. Hàng loạt quyết định khó hiểu khiến nhà cầm quân này bị nghi ngờ.

Trong buổi họp báo chuẩn bị cho trận giao hữu với Ấn Độ vào ngày mai (4/6), HLV Masatada Ishii giải thích: “Trận đấu với Ấn Độ sẽ được coi như một sự chuẩn bị trước khi chúng ta gặp Turkmenistan (ở vòng loại Asian Cup 2027). Việc triệu tập những cầu thủ mới để sát cánh với những cầu thủ đã có mặt lâu trên tuyển là bình thường. Tôi hy vọng đội tuyển sẽ có kết quả tốt".

Supachok vắng mặt ở ĐTQG vì chấn thương

Ông Ishii chịu áp lực lớn vì Thái Lan đã thua Ấn Độ trong 2 lần gặp nhau gần nhất. Khi ấy, họ sở hữu đội hình mạnh. Trong khi lần này, với đội hình bị coi là yếu hơn, cơ hội chiến thắng Ấn Độ của Voi chiến sẽ bị tác động nặng nề.

Nhưng vị HLV này đã tuyên bố: "Chúng tôi không tập trung vào đối thủ. Thay vào đó, Thái Lan sẽ tập trung nhiều hơn vào chiến thuật của mình. Về các vị trí trên sân, nếu giới truyền thông cho rằng các cầu thủ được gọi lên không phải là lựa chọn tốt nhất, tôi có cái nhìn khác với họ.

Khi đối đầu với một đội có thứ hạng thấp hơn trên thế giới, tôi muốn giành chiến thắng. 2 trận đấu gần nhất chúng tôi đã thua Ấn Độ, lúc đó tôi không phải là HLV của đội. Và các cầu thủ cũng khác trước. Vậy nên tôi không quan tâm.

Tôi đã nói nhiều về việc triệu tập cầu thủ, đó là điều mà tôi luôn nhận thức được. Không ai thích việc công bố danh sách. Tôi chấp nhận những lời chỉ trích và chúng tôi có mục tiêu xây dựng đội bóng đi đến thành công”.