Bị chê 'đấu 25 phút chỉ biết múa', học trò Johnny Trí Nguyễn nói lý do

Trần Minh Nhựt nhận nhiều chỉ trích từ khán giả sau trận đấu MMA (võ thuật tổng hợp) với Bạch Văn Nghĩa ngày 16/8. Trong 5 hiệp kéo dài 25 phút, võ sĩ của võ đường Liên Phong hầu như không chủ động tấn công và rất ít ra đòn, kể cả khi ở thế bất lợi về điểm.

Trên mạng xã hội, Trần Minh Nhựt khẳng định không phải đánh dưỡng sức vì sợ chấn thương. Anh chia sẻ lịch trình tập luyện mỗi ngày ở võ đường Liên Phong cũng như tập thêm cùng đàn anh Trần Quang Lộc.

"Mình cũng giống như mọi người. Thật sự mình rất ức chế và bức xúc vì không thể bung ra hết được những gì đã chuẩn bị mấy tháng qua cho trận đấu này" , Trần Minh Nhựt - võ sĩ nhận Johnny Trí Nguyễn là sư phụ - chia sẻ.

Tay đấm 36 tuổi giải thích rằng anh không thể đánh hết sức do "cơ thể không cho phép". Theo đó, trước trận đấu khoảng 2 tuần, Trần Minh Nhựt gặp chấn thương ở đầu gối, rách dây chằng và tổn thương sụn chêm.

"Bác sĩ khuyên mình không nên đánh, rất nguy hiểm, có thể đứt dây chằng. Lúc đó thật sự không thể nào mình huỷ được, bởi vì mọi thứ ban tổ chức chuẩn bị đã hoàn tất. Khi đến ngày ép cân cuối cùng, mình lại gặp thêm chấn thương ngay dây chằng, tiếp tục làm cho gối mình sưng to lên ", võ sĩ Trần Minh Nhựt cho biết.

Trần Minh Nhựt (xanh) tiết lộ anh gặp chấn thương dây chằng trước trận đấu.

Trong trận đấu với Bạch Văn Nghĩa, Trần Minh Nhựt chỉ gây chú ý bằng những động tác... múa quyền. Bạch Văn Nghĩa dù được đánh giá cao ở sức trẻ nhưng cũng cho thấy sự thận trọng. Phải đến giữa hiệp thứ ba, khi Bạch Văn Nghĩa quật ngã được đối thủ nhưng võ sĩ của The Champ MMA để đối thủ thoát ra nhanh chóng.

Trong 2 hiệp cuối, Bạch Văn Nghĩa cố gắng áp sát tấn công nhưng không hiệu quả. Trong khi đó, Trần Minh Nhựt vẫn thủ thế, kể cả khi bất lợi rõ rệt về tính điểm do anh hầu như không chủ động ra đòn và đánh trúng đối thủ. Cuối cùng, võ sĩ trẻ tuổi hơn giành chiến thắng theo kết quả tính điểm đồn