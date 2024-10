Bị chê có vé nhờ "quan hệ", VĐV Việt Nam tỏa sáng giúp đội châu Á áp đảo đội châu Âu

Reyes Cup 2024 là giải đấu giữa 5 đội châu Á - châu Âu, mỗi đội có 5 cơ thủ. Cơ thủ nổi tiếng Việt Nam, Dương Quốc Hoàng thuộc đội các cơ thủ châu Á.

Hai đội sẽ thi đấu theo nhiều trận, với các thể thức khác nhau, với mỗi trận đấu (đấu chạm 5 ván thắng), bên thắng đạt được 1 điểm. Bên nào chạm 11 trước sẽ thắng. Sau ngày thi đấu thứ nhất, tỷ số khá cân bằng khi đội châu Á chỉ dẫn trước đội châu Âu 3-2.

Nhưng sang hôm nay, mọi thứ thay đổi hẳn. Theo lịch trình thi đấu, hôm nay sẽ có trận thi đấu bao gồm 5 vs 5, 2 trận 1 vs 1 và 2 trận 2 vs 2.

Lịch thi đấu ngày 16/10

Cuối cùng, chỉ có 4 trận đấu diễn ra. Ở trận 5 vs 5, đội châu Á đã thắng 5-3, ở trận đấu đơn giữa Ko Pin Yi và Francisco S.Ruiz, Ko Pin Yi thắng 5-3, trận đấu 2 vs 2 giữa Quốc Hoàng/Yapp vs Kaci/Alcaide, phía châu Á thắng 5-2. Cuối cùng, Carlo Biado thắng Mickey Krause 5-3 ở trận 1 vs 1. Như vậy, hôm nay đội châu Á đã toàn thắng đội châu Âu 4 trận, nâng tỷ số lên 7-2.

Kết quả thi đấu ngày 16/10

Trận đấu 2 vs 2 giữa Chua/Pin Yi vs Shaw/Ruiz sẽ được rời sang ngày 17/10.

Đáng chú ý, hôm nay tay cơ Việt Nam Dương Quốc Hoàng đã chơi nổi bật. Anh đóng vai trò quan trọng giúp đội châu Á thắng 2 trận (đấu toàn đội và đấu 2 vs 2).

Dương Quốc Hoàng góp công lớn giúp đội châu Á thắng đội châu Âu ở trận có thể thức 5 vs 5.

Quốc Hoàng tiếp tục góp công giúp đội châu Á thắng ở trận có thể thức 2 vs 2.

Trước đó, có không ít người cho rằng vì vấn đề "tình cảm" nên Dương Quốc Hoàng mới được chọn vào đội 5 tay cơ xuất sắc của châu Á đấu với 5 tay cơ xuất sắc của châu Âu. Nhưng bằng vào các màn trình diễn ấn tượng, Quốc Hoàng đã chứng minh giá trị của mình và giải thích tại sao Ban tổ chức mời anh dự giải.