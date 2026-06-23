Bị chảy máu vùng kín, rách quần vì đối thủ ngã trúng "chỗ hiểm": Sao World Cup nói "cảm thấy mình rõ ràng bị phạm lỗi"

Bị giẫm vào vùng nhạy cảm đến chảy máu, sao New Zealand rách quần ngay trên sân rồi bất lực nhìn Salah ghi bàn.

Một trong những tình huống gây tranh cãi nhất lượt trận giữa Ai Cập và New Zealand tại World Cup 2026 không phải là bàn thắng của Mohamed Salah, mà là pha va chạm khiến tiền vệ Ben Old phải thay quần thi đấu ngay giữa trận. Sự cố xảy ra ở phút 66 khi New Zealand đang nỗ lực bảo toàn tỷ số. Ben Old, cầu thủ vừa được tung vào sân, lao lên tranh chấp với trung vệ Yasser Ibrahim bên phần sân Ai Cập.

Ngôi sao của Saint-Etienne là người chạm bóng trước nhưng ngay sau đó bị đối phương húc ngã. Trong đà lao tới, Ibrahim vô tình giẫm mạnh lên vùng nhạy cảm của Old khiến cầu thủ 23 tuổi đổ gục xuống sân trong đau đớn.

Điều khiến các cầu thủ New Zealand phản ứng dữ dội là trọng tài không cắt còi. Trong khi Ben Old vẫn nằm sân ôm mặt và quằn quại vì đau, Ai Cập nhanh chóng triển khai bóng. Chỉ ít giây sau, Mohamed Salah tận dụng cơ hội để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Các cầu thủ New Zealand lập tức vây lấy trọng tài. Trên băng ghế dự bị, những đồng đội đang khởi động của Ben Old cũng liên tục dang tay phản ứng vì cho rằng đội nhà đáng ra phải được hưởng một quả đá phạt.

Sau trận đấu, Ben Old tiết lộ pha va chạm nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì khán giả nhìn thấy trên truyền hình. "Tôi đã chạm được vào bóng và cảm thấy mình rõ ràng bị phạm lỗi. Khi anh ấy ngã xuống, anh ấy đổ người lên vùng kín của tôi, làm rách cả quần lẫn đồ lót", tiền vệ New Zealand kể lại.

Tình huống Ben Old bị rách quần, chảy máu vùng kín ở trận đấu Ai Cập vs New Zealand (Ảnh: ITV)

Cầu thủ sinh năm 2002 cho biết anh thực sự hoảng sợ vì cơn đau quá nhói. "Tôi lo lắng vì cảm giác đau rất mạnh. May mắn là sau khi được bác sĩ kiểm tra, mọi thứ đều ổn".

Dấu vết của pha va chạm vẫn hiện rõ sau đó. Ben Old buộc phải ra khu kỹ thuật thay trang phục thi đấu vì chiếc quần đã bị rách. "Ban huấn luyện phải mang một chiếc quần khác vào cho tôi. Quần cũ bị rách và có dính một ít máu", anh tiết lộ.

Dù vẫn không hài lòng với quyết định của trọng tài, Ben Old cũng thừa nhận New Zealand không thể đổ toàn bộ trách nhiệm cho tình huống này. "Tôi nghĩ mình đã giành được bóng và chắc chắn sẽ được hưởng đá phạt. Nhưng trọng tài có quyết định của riêng ông ấy và chúng tôi phải chấp nhận.

Ben Old nỗ lực nhưng không thể giúp New Zealand có được chiến thắng (Ảnh: Getty)

Điều khiến tôi thất vọng nhất là bàn thắng đến ngay sau đó. Tuy nhiên, Ai Cập còn ghi thêm một bàn nữa nên chúng tôi không thể lấy đây làm lý do biện minh".

Trước đó, New Zealand đã bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu của Finn Surman. Tuy nhiên, Mostafa Ziko gỡ hòa trước khi Salah ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong tình huống gây tranh cãi kể trên.

Đến cuối trận, Trezeguet ấn định chiến thắng 3-1 cho Ai Cập, giúp đại diện châu Phi giành trọn 3 điểm và tiến gần hơn tới tấm vé đi tiếp.